IDF: Σε ισχύ η εκεχειρία στη Γάζα - Ξεκίνησε η υποχώρηση των στρατευμάτων

Η κατάπαυση του πυρός έχει πλέον τεθεί σε ισχύ, αναφέρουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF)

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο IDF αναφέρει ότι από τις 12:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) τα στρατεύματα «άρχισαν να τοποθετούνται κατά μήκος των ενημερωμένων γραμμών ανάπτυξης» που συμφωνήθηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Τα στρατεύματα του IDF στη Νότια Διοίκηση έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν οποιαδήποτε άμεση απειλή», προσθέτει η δήλωση.

Μέσα σε 72 ώρες από την αποχώρηση, όλοι οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι και περίπου 1.700 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα απελευθερωθούν. Η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας.