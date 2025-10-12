Αίγυπτος: Στην Σύνοδο Ειρήνης θα παραστεί και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, θα ταξιδέψει αύριο δευτέρα στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει στη διεθνή σύνοδο για την ειρήνη στη λωρίδα της γάζας, όπως ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου εκπρόσωπός του.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Σαρμ Ελ Σέιχ και θα έχει συμπροέδρους τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τράμπ και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντελ Φάταχ Αλ Σίσι. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Γκουτέρες αναμένεται να επιστρέψει στη Νέα Υόρκη και στην έδρα του ΟΗΕ την τετάρτη.

Η σύνοδος θεωρείται κρίσιμη, καθώς αποτελεί την πρώτη διεθνή προσπάθεια μετά από μήνες συγκρούσεων να διαμορφωθεί κοινό πλαίσιο για κατάπαυση του πυρός και ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διπλωμάτες από δεκάδες χώρες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, με στόχο να στηριχθεί μια ευρύτερη πολιτική διαδικασία που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης