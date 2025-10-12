O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, θα ταξιδέψει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» που φιλοξενείται στο Σαρμ ελ Σέιχ. Στη σύνοδο θα παραστούν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και περίπου είκοσι ακόμη ξένοι ηγέτες, λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο χαρακτηρίζεται από το Λονδίνο ως «ιστορική καμπή» για την περιοχή. Η συμφωνία, που επετεύχθη μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων, θεωρείται το πιο ουσιαστικό βήμα προς τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής από την έναρξη του πολέμου.

Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να στηρίξει το νέο σχέδιο ειρήνης, εστιάζοντας στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη διασφάλιση ότι οι ανθρωπιστικές ροές θα παραμείνουν ανεμπόδιστες. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η παρουσία του Στάρμερ στο Σαρμ ελ Σέιχ υπογραμμίζει τη βούληση του Λονδίνου να συμβάλει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

