O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή

ο Βρετανός πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Σαρμ ελ Σέιχ, όπου θα υπογραφεί το σχέδιο ειρήνης για τη Γάζα, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων ηγετών

Newsbomb

O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, θα ταξιδέψει αύριο Δευτέρα στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει στη «σύνοδο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή» που φιλοξενείται στο Σαρμ ελ Σέιχ. Στη σύνοδο θα παραστούν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και περίπου είκοσι ακόμη ξένοι ηγέτες, λίγες ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα, το οποίο χαρακτηρίζεται από το Λονδίνο ως «ιστορική καμπή» για την περιοχή. Η συμφωνία, που επετεύχθη μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων, θεωρείται το πιο ουσιαστικό βήμα προς τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής από την έναρξη του πολέμου.

Η βρετανική κυβέρνηση αναμένεται να στηρίξει το νέο σχέδιο ειρήνης, εστιάζοντας στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη διασφάλιση ότι οι ανθρωπιστικές ροές θα παραμείνουν ανεμπόδιστες. Όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η παρουσία του Στάρμερ στο Σαρμ ελ Σέιχ υπογραμμίζει τη βούληση του Λονδίνου να συμβάλει ενεργά στις διπλωματικές προσπάθειες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Τενεσί: Νεκροί θεωρούνται και οι 18 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυρομαχικών

02:22ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Στην Σύνοδο Ειρήνης θα παραστεί και ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

O Κιρ Στάρμερ στην Αίγυπτο για τη σύνοδο ειρήνης στη Μέση Ανατολή

01:35ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: Ανακοίνωσε «Διεθνή Σύνοδο Ειρήνης» για τη Γάζα

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος από Περιφέρειες

00:44ΚΟΣΜΟΣ

Χαμάς: Την Δευτέρα η έναρξη της απελευθέρωσης των ισραηλινών ομήρων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Έλαβε το μήνυμα του Ισραήλ ότι δεν επιθυμεί αναζωπύρωση της σύγκρουσης - Ο ρόλος του Πούτιν

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Σπουδαίο «διπλό» της Αλβανίας στη Σερβία – Τα αποτελέσματα

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέο σκάφος με μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου - Διασώθηκαν 56 άτομα

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Το χαμένο βιολί του Αϊνστάιν: Η ιστορική «Λίνα» πωλείται για 1 εκατομμύριο δολάρια

23:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ για την τήρηση της εκεχειρίας στη Γάζα

23:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε έναν 17χρονο και έναν 19χρονο πέρασε η ΕΛΑΣ στο Μοναστηράκι - Ακινητοποίησαν 18χρονο και του άρπαξαν αλυσίδα λαιμού στον σταθμό του Μετρό

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τουλάχιστον 37 νεκροί και βιβλικές καταστροφές στη χώρα - Βίντεο

23:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Η επιτυχία είναι ο μόνος δρόμος, ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν»!

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειριστής kite surf τραυματίστηκε εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην Επανομή

23:29LIFESTYLE

Νταϊάν Κίτον: Tα ειδύλλιά της στο Χόλιγουντ - Από τον Γούντι Άλεν μέχρι τον Αλ Πατσίνο

23:19ΚΟΣΜΟΣ

3I/ATLAS 2025: Όλα τα βλέμματα των αστρονόμων στον διαστρικό κομήτη

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σπουδαία συμφωνία για όλους – Τη Δευτέρα οι όμηροι επιστρέφουν

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στην Εύβοια: Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άντρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό παράτησα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προς φθινόπωρο «από τα παλιά» - Πότε γυρνάει ο καιρός

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

20:54ΚΑΙΡΟΣ

«Καμπανάκι» και από GFS: «Χτύπημα» με διαδοχικές κακοκαιρίες στην Ελλάδα - Πότε αρχίζει

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νόμος των Φυλακών: Κρατούμενος δολοφόνησε παιδόφιλο ροκ σταρ - «Είχε έναν στόχο στην πλάτη του»

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα και κηρύττει επιστρατεύση: Φόβοι για νέο εμφύλιο πόλεμο στη Γάζα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ιταλοί μετεωρολόγοι προβλέπουν τον Νοέμβριο - Προβληματίζει η «ρωγμή» στην ατμοσφαιρική πίεση

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

22:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον σε ηλικία 79 ετών

14:58WHAT THE FACT

Η «λύση» για την καταπολέμηση της τριχόπτωσης μπορεί να κρύβεται στη φύση

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Taste Atlas: Ελληνική πίτα στις κορυφαίες παγκοσμίως - Ποιες είναι οι άλλες τρεις

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη έξω από το παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

18:44LIFESTYLE

Το πιο «όμορφο κορίτσι στον κόσμο» μεγάλωσε και μεταμορφώθηκε - Πώς είναι σήμερα

14:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Μέχρι πότε είναι η διορία - Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Βούλιαξε το εμβληματικό πειρατικό «Marigalante» - Η στιγμή της βύθισης

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειριστής kite surf τραυματίστηκε εξαιτίας ισχυρών ανέμων στην Επανομή

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση μέρα προς μέρα - Πότε έρχεται ριζική αλλαγή

10:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

15:15LIFESTYLE

Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Χάος στο ελληνικό μπάσκετ - Αταμάν και άλλοι πέντε προπονητές απαγορεύεται να προπονήσουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ