Τραμπ: Σπουδαία συμφωνία για όλους – Τη Δευτέρα οι όμηροι επιστρέφουν

«Είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά είναι μια σπουδαία συμφωνία για όλους. Tη Δευτέρα, οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ νωρίς και μετά θα πάω και στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ γραφείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι οι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων. Αναφέρθηκε επίσης στο προγραμματισμένο ταξίδι του στη Μέση Ανατολή, το οποίο επρόκειτο να ξεκινήσει την Κυριακή, όμως μετατέθηκε κατά μία ημέρα και πλέον θα ξεκινήσει από το Ισραήλ και όχι από την Αίγυπτο όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

President Trump: "It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody... on Monday, the hostages come back... I'll be going to Israel, I'll be speaking at the Knesset early on, and then, I'm also going to Egypt... Everybody wants this deal to happen." pic.twitter.com/jgeMuF4VGe — Open Source Intel (@Osint613) October 11, 2025

Ο Τραμπ αναμένεται να παραμείνει για λίγες ώρες στο Ισραήλ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο της Ιερουσαλήμ.

