Γάζα ώρα μηδέν: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Άνθρωποι συμμετέχουν σε συγκέντρωση υποστήριξης των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς, σε μια πλατεία γνωστή ως πλατεία ομήρων, στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας

Σε λίγες μόλις ώρες αναμένεται να αρχίσει η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εδώ και δύο χρόνια. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να τους απελευθερώνει αύριο Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται, λίγο πριν αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή περίπου 20 ηγετών. Ανάμεσα τους θα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ έχει βάση το σχέδιο 20 σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών, που είχαν απαχθεί από την Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφτηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας (...) Δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

«Θα συνεχίζουμε να ουρλιάζουμε και να μαχόμαστε ωσότου οι πάντες επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μορφή της κινητοποίησης για τον επαναπατρισμό των ομήρων στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ. Ο 25χρονος γιος της Ματάν Ζανγκάουκερ είναι ανάμεσα στους 20 ομήρους που θεωρείται πως ζουν ακόμη.

Στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή τα δυο χρόνια του πολέμου, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι που είχαν εκτοπιστεί επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός προχθές Παρασκευή.

«Επιστρέφετε στο σπίτι»

«Επιστρέφετε στο σπίτι», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος στην «πλατεία των ομήρων» ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, που επισκέφθηκε νωρίτερα χθες τη Γάζα, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Μεγάλο μέρος του πλήθους ζητωκραύγασε όταν ο Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ, «ευχαριστώντας τον», αλλά άρχισε να γιουχαΐζει, να σφυρίζει και να αποδοκιμάζει όταν αναφέρθηκε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που κατ’ αυτόν κάνει τα πάντα για τη χώρα του.

Η Αίγυπτος επιβεβαίωσε ότι θα φιλοξενήσει αύριο μετά το μεσημέρι στο Σαρμ ελ Σέιχ σύνοδο με σκοπό «να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας».

Πέρα από τους προέδρους της Αιγύπτου και των ΗΠΑ αναμένονται στην αιγυπτιακή πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι και της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

Επίσημη πρόσκληση για τη συμμετοχή τους στη διάσκεψη δέχθηκαν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συμμετάσχει ή όχι. Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει, με τον Χοσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχός της, να δήλωσε στο AFP πως θα εκπροσωπηθεί «από τους μεσολαβητές της, το Κατάρ και την Αίγυπτο».

Ο κ. Μπαντράν εξάλλου προειδοποίησε πως επίκεινται «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει ιδίως αφοπλισμό του κινήματος, εξορία των μαχητών της και συνέχιση της απόσυρσης των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

«Μη διαπραγματεύσιμο»

«Η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων προϋποθέτει πιο περίπλοκες συνομιλίες και δεν θα είναι τόσο εύκολη όσο η πρώτη», εκτίμησε Χοσάμ Μπαντράν.

«Ελπίζουμε να μη γυρίσουμε πίσω (στον πόλεμο), όμως ο παλαιστινιακός λαός και οι δυνάμεις της αντίστασης ασφαλώς (...) θα χρησιμοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που διαθέτουν για να απωθήσουν την επίθεση αν τους επιβληθεί μάχη», τόνισε ο Χοσάμ Μπαντράν.

«Η παράδοση των όπλων που προτείνεται αποκλείεται κι αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο», είπε άλλο στέλεχος της Χαμάς στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων χθες υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να ψάχνουν στα συντρίμμια πτώματα, μετά την απόσυρση στοιχείων του στρατού του Ισραήλ πίσω από συμφωνημένες γραμμές, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου δεν βρίσκουν πολύ συχνά παρά συντρίμμια εκεί όπου ήταν τα σπίτια τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων στη Γάζα

Προτού απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ – του ισραηλινού κοινοβουλίου –, αύριο Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα αύριο, πάντα κατά το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής προεδρίας.

Διαβάστε επίσης