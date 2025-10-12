Γάζα: Πανηγυρική διαδήλωση για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά η Χαμάς δεν παραδίδει τα όπλα

Χιλιάδες Ισραηλινοί γιόρτασαν στο Τελ Αβίβ την επικείμενη απελευθέρωση ομήρων, ενώ η Χαμάς δηλώνει ότι δεν πρόκειται να καταθέσει τα όπλα. Tην ίδια ώρα, η Αίγυπτος προετοιμάζει τη μεγάλη σύνοδο της Δευτέρας για την ειρήνη στη Γάζα, υπό τη συμπροεδρία Τραμπ και Σίσι.

Ο κόσμος συμμετέχει σε συγκέντρωση υποστήριξης των ομήρων που απήχθησαν από τη Χαμάς, σε μια πλατεία γνωστή ως πλατεία ομήρων, στο Τελ Αβίβ, Ισραήλ, Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σκηνές πανηγυρισμού εκτυλίχθηκαν στην Πλατεία των Ομήρων του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, όπου περισσότεροι από 400.000 Ισραηλινοί συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν τα μηνύματα των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ. Ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ διαβεβαίωσε ότι «τα αδέρφια σας επιστρέφουν», ενώ ο Τζάρεντ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ καταχειροκροτήθηκαν από το πλήθος. Η κόρη του πρώην προέδρου τόνισε πως «ο Πρόεδρος ακούει, βλέπει και στέκεται στο πλευρό των Ισραηλινών», με το σύνθημα «ευχαριστούμε κ. Τραμπ» να κυριαρχεί στην ατμόσφαιρα.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η απελευθέρωση των ομήρων, κάνοντας λόγο για «σπουδαία συμφωνία». Όπως δήλωσε, θα μεταβεί στο Ισραήλ και στη συνέχεια στην Αίγυπτο για την τελετή υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου που, σύμφωνα με τον ίδιο, «θα σημάνει το τέλος του πολέμου και την έναρξη μιας νέας εποχής σταθερότητας».

People sing traditional songs during the Jewish holiday of Sukkot, at a plaza known as hostages square, in Tel Aviv, Israel, Friday, Oct. 10, 2025.

Η Χαμάς απορρίπτει τον αφοπλισμό

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, η Χαμάς ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα. Ο Χοσοσάμ Μπαντράν, μέλος του πολιτικού της γραφείου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «η παράδοση του οπλισμού δεν είναι διαπραγματεύσιμη» και χαρακτήρισε «παράλογη» την ιδέα απέλασης των στελεχών της από τη Γάζα, όπως προβλέπεται στο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το BBC, η παλαιστινιακή οργάνωση έχει ανακαλέσει περίπου 7.000 μαχητές των δυνάμεων ασφαλείας της για να ανακτήσει τον έλεγχο περιοχών της Λωρίδας της Γάζας που εγκατέλειψε ο ισραηλινός στρατός. Η Χαμάς επιμένει ότι τα όπλα της μπορούν να παραδοθούν μόνο σε μια Παλαιστινιακή Αρχή «που θα εκπροσωπεί πραγματικά τον λαό και όχι τα συμφέροντα άλλων».

APTOPIX Israel Palestinians Gaza

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι περπατούν κατά μήκος του παράκτιου δρόμου κοντά στο Wadi Gaza στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, κινούμενοι προς τη βόρεια Γάζα, Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2025, αφού το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν σε παύση του πολέμου τους και στην απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων.

Ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε προβλέπει την επιστροφή 48 ομήρων ή σορών τους στο Ισραήλ έως το μεσημέρι της Δευτέρας. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 Παλαιστινίους κρατούμενους για λόγους ασφαλείας και θα επιτρέψει την απελευθέρωση 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Η Χαμάς κατηγορεί το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης ότι αφαίρεσε πάνω από 100 ονόματα από τη λίστα κρατουμένων, ανάμεσά τους και τον Μαρουάν Μπαργκούτι, τον ιστορικό ηγέτη της δεύτερης Ιντιφάντα, καταδικασμένο σε πέντε φορές ισόβια.

Μαζική επιστροφή εκτοπισμένων

Μόλις δύο ημέρες μετά την προσωρινή εκεχειρία, περίπου 500.000 Παλαιστίνιοι κινούνται από τον νότο προς τον βορρά, επιστρέφοντας σε περιοχές που εγκατέλειψε ο ισραηλινός στρατός. Βίντεο από drones του Associated Press δείχνουν ολόκληρες συνοικίες της Γάζας να έχουν μετατραπεί σε ερείπια, ενώ το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ αναφέρει ότι 60.000 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας είναι έτοιμοι προς διανομή.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης στην Σύνοδο της Αιγύπτου

Η τελετή υπογραφής του ειρηνευτικού σχεδίου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, υπό τη συμπροεδρία του Ντόναλντ Τραμπ και του Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι. Σύμφωνα με το Κάιρο, πρόκειται για την έναρξη «μιας νέας εποχής περιφερειακής ασφάλειας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του, ενώ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα παραστεί στη σύνοδο, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπός του. Μεταξύ των προσκεκλημένων βρίσκονται επίσης η Ελλάδα και η Κύπρος, καθώς και χώρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ισπανία, το Μπαχρέιν, η Ουγγαρία και το Αζερμπαϊτζάν.

Το Axios αναφέρει ότι έχει προσκληθεί και το Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα συμμετάσχει. Παρόντες θα είναι οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας, Κιρ Στάρμερ και Εμανουέλ Μακρόν, ενώ οι ΗΠΑ και η Αίγυπτος εργάζονται από κοινού για τον κατάλογο των συμμετεχόντων.

Η αιγυπτιακή προεδρία ανακοίνωσε ότι η «Σύνοδος Κορυφής για την Ειρήνη του Σαρμ Ελ Σέιχ» θα φιλοξενήσει περισσότερους από είκοσι ηγέτες, ενώ το επίκεντρο των συζητήσεων θα είναι η οριστική κατάπαυση του πυρός, η επιστροφή των ομήρων και η μεταπολεμική διοίκηση της Γάζας.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών της συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να αφιχθεί στο Ισραήλ, όπου θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ και θα συναντήσει οικογένειες ομήρων. Το πρωί της Δευτέρας, θα ξεκινήσει η διαδικασία παράδοσης των ομήρων από τη Χαμάς, σηματοδοτώντας μια κρίσιμη στιγμή στις διαπραγματεύσεις.

Η Δευτέρα αναμένεται να καθορίσει αν η συμφωνία θα αποτελέσει πράγματι την αρχή μιας σταθερής ειρηνευτικής διαδικασίας ή αν η άρνηση της Χαμάς να αφοπλιστεί θα οδηγήσει σε νέα φάση αβεβαιότητας για τη Γάζα και ολόκληρη την περιοχή.

