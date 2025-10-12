Αίγυπτος: Τρεις διπλωμάτες του Κατάρ νεκροί σε τροχαίο πριν την Σύσκεψη για την Ειρήνη
Το δυστύχημα σημειώθηκε στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, λίγες ώρες πριν από τη διεθνή σύνοδο για τη Γάζα
Τρία μέλη του διπλωματικού σώματος του Κατάρ έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη λουτρόπολη Σαρμ ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα της Αιγύπτου, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας τα ξημερώματα της Κυριακής.
Την ίδια ώρα, ακόμη δύο διπλωμάτες τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους. Οι αιγυπτιακές αρχές δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ενώ οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν τα μέλη της Καταριανής αποστολής που επέβαιναν στο όχημα συμμετείχαν στην ομάδα των διαπραγματευτών του Κατάρ που βρίσκονται στην Αίγυπτο με ρόλο μεσολαβητή, μαζί με Αιγύπτιους διπλωμάτες, στις έμμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την εφαρμογή της πρώτης φάσης του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας.
Η τραγωδία σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από τη διεθνή σύνοδο που θα φιλοξενηθεί αύριο, Δευτέρα, στη Σαρμ ελ Σέιχ, με στόχο να οριστικοποιηθεί το τέλος του πολέμου στη Γάζα και να τεθούν οι βάσεις για τη μεταπολεμική περίοδο.