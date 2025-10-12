Ένοπλες συγκρούσεις στη Γάζα – Η Χαμάς πολεμά παραστρατιωτικές ομάδες με ισραηλινή υποστήριξη

Μέσα ενημέρωσης με έδρα τη Γάζα δημοσίευσαν χθες πλάνα που απεικονίζουν ενόπλους σε ανταλλαγές πυρών στους δρόμους της συνοικίας Σάμπρα στην πόλη της Γάζας. Σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στη Χαμάς, οι δυνάμεις ασφαλείας της οργάνωσης βρίσκονται σε ένοπλη σύγκρουση με παραστρατιωτικές ομάδες, τις οποίες κατηγορούν ότι έχουν δεχθεί υποστήριξη από το Ισραήλ.

Οι συγκρούσεις, όπως μεταδίδεται, σημειώθηκαν κοντά στις κατοικίες μελών της οικογένειας Ντουρμούς — μιας μεγάλης και ιστορικής φατρίας στη Γάζα. Τα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι η οργάνωση εκτέλεσε αρκετά μέλη της οικογένειας με την κατηγορία της συνεργασίας με το Ισραήλ. Ωστόσο, σε ανακοίνωση που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, η οικογένεια Ντουρμούς διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς.

Ανώτατη πηγή του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς, μιλώντας στο Al Jazeera, δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν περικυκλώσει παραστρατιωτική ομάδα εντός της πόλης και βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για τη σύλληψή της.

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε πως υπάρχουν νεκροί μεταξύ των ανδρών της Χαμάς, ενώ κατηγόρησε τη συγκεκριμένη ομάδα ότι έχει σκοτώσει εκτοπισμένους πολίτες που προσπαθούσαν να επιστρέψουν στη Γάζα από το νότιο τμήμα της Λωρίδας.

Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει τεταμένη, ενώ οι πληροφορίες για τις ένοπλες ομάδες, τις σχέσεις τους και τις απώλειες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

مشاهد حصرية لشبكة Gaza24Live تظهر اشتباكات عنيفة تخوضها عناصر الأجهزة الأمنية ضد ميليشيات تابعة للاحتلال في حيّ الصبرة وسط مدينة غزة pic.twitter.com/j6B0Ded1UH — غزة 24 | التغطية مستمرة (@Gaza24Live) October 12, 2025

Λίγες ώρες πριν την απελευθέρωση των ομήρων

Την ίδια ώρα, η Χαμάς και οι σύμμαχοί της "τελείωσαν τις προετοιμασίες" για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα, αλλά το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής, δήλωσαν σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο δύο πηγές προσκείμενες στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς.

"Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές αυτές.

"Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν", πρόσθεσε η ίδια πηγή, της οποίας οι δηλώσεις επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Ισραήλ: «Το πρωί της Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων»

Σύμφωνα με το Reuters, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε την Κυριακή ότι η απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

«Και οι 20 ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν ταυτόχρονα», υποστήριξε και πρόσθεσε: « Οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι θα αφεθούν ελεύθεροι μόλις παραληφθούν όλοι οι όμηροι που πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα».

