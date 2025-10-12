Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

Οι όμηροι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ και Ελλάδος)

Newsbomb

Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Steve Witkoff, δεξιά, μιλάει κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για την υποστήριξη των ομήρων που έχουν απαχθεί από τη Χαμάς, σε μια πλατεία γνωστή ως πλατεία των ομήρων, στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025, πριν από την αναμενόμενη απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

AP.
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

Οι όμηροι αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σήμερα μεταξύ 7:00 μ.μ. και μεσάνυχτα (ώρα Ισραήλ και Ελλάδος). Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 47 χρονών, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένας - ένας οι ζωντανοί όμηροι που θα απελευθερωθούν

Ariel και David Cunio: είναι αδέρφια από την Αργεντινή που ζούσαν στο Ισραήλ.

Ο Ντέιβιντ απήχθη μαζί με τις δίδυμες κόρες του Γιούλι και Έμμα, 3 ετών, και τη σύζυγό του Σάρον Αλόνι Κούνιο. Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθερες στα τέλη Νοεμβρίου κατά τη διάρκεια της πρώτης εκεχειρίας.

Ο Άριελ Κούνιο απήχθη επίσης μαζί με την κοπέλα του Arbel Yehud. Πριν συλληφθεί, κατάφερε να στείλει ένα μήνυμα στον αδερφό του: «Είμαστε σε μια ταινία τρόμου», έγραψε. Η Yehud απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο, αλλά ο νεαρός άνδρας και ο αδελφός του παραμένουν αιχμάλωτοι.

Εϊτάν Χορν: Απήχθη όταν επισκεπτόταν τον αδελφό του Γιαΐρ Χορν στο Κιμπούτς Νιρ Οζ. Ο Γιαΐρ απελευθερώθηκε τον Φεβρουάριο.

Matan Zangauker: Απήχθη μαζί με την κοπέλα του Ilana Gritzewsky, η οποία αφέθηκε ελεύθερη τον Νοέμβριο του 2023.

Matan Angrest: Ισραηλινός στρατιώτης. Η μητέρα του, Anat Angrest, δήλωσε μέσω του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Εξαφανισμένων: «Matan μου, επιβίωσε, άντεξε λίγο ακόμα για μένα, για τον μπαμπά, τον Adi, τον Ofir και τον Roi, για ένα ολόκληρο έθνος που σε περιμένει».

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν: δίδυμα αδέρφια, 28 χρονών.

Elkana Bohbot: Απήχθη από το φεστιβάλ Nova ενώ βοηθούσε τους τραυματίες.

Rom Braslavski: Φύλακας στο φεστιβάλ Nova, παρέμεινε στο σημείο για να βοηθήσει άλλους. Η θεία του είπε ότι «θα μπορούσε να είχε φύγει, αλλά δεν το έκανε. Ήταν ήρωας».

Nimrod Cohen: Ένας 21χρονος στρατιώτης, ήταν 19 ετών όταν απήχθη. Η μητέρα του, Βίκι Κοέν, είπε: «Είναι μια εύθραυστη κατάσταση και δεν θέλουμε να απογοητευτούμε ξανά. Ωστόσο, ελπίζω ότι θα δω σύντομα τον Nimrod και θα μπορέσω να τον αγκαλιάσω ξανά».

Evyatar David: Ο αδερφός του, Ilay David, τον περιέγραψε ως «ένα άτομο γεμάτο ζωή, την πιο ευγενική ψυχή». Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη Χαμάς αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε ανησυχίες για την υγεία του.

Γκάι και Γκαλ Γκιλμπόα-Νταλάλ: Απήχθησαν στο φεστιβάλ Nova.

Maxim Herkin: Ρωσο-Ισραηλινός πολίτης, μετανάστευσε από την Ουκρανία. Η σύντροφός του, η κόρη του, η μητέρα του και ο αδελφός του τον περιμένουν στο σπίτι.

Bipin Joshi: Νεπαλέζος φοιτητής, απήχθη από το Κιμπούτς.

Segev Kalfon: Εργάστηκε σε αρτοποιείο και σπούδασε οικονομικά πριν συλληφθεί στο φεστιβάλ Nova. Η οικογένειά του φοβάται για την ασφάλειά του, καθώς υπέφερε από έντονο άγχος πριν από την απαγωγή.

Βar Abraham Kupershtein: Προσπαθούσε να εκκενώσει τραυματία κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Nova όταν συνελήφθη.

Omri Miran: Η οικογένειά του περιμένει την επιστροφή του με τη σύζυγό του Lishay και τις κόρες τους Roni και Alma.

Eitan Abraham Mor: Φύλακας στο φεστιβάλ Nova, εθεάθη να βοηθά άλλους να σωθούν.

Ταμίρ Νιμρόντι: Ήταν 18 ετών όταν συνελήφθη

Yosef-Chaim Ohana: Βρισκόταν στο φεστιβάλ με φίλους. Βοηθούσε άλλους κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Alon Ohel: Ήταν 24 ετών τη στιγμή της απαγωγής στο φεστιβάλ Nova. Η Χαμάς έδειξε ένα σύντομο βίντεο με την εικόνα του.

Avinatan Or: Απήχθη μαζί με την κοπέλα του Noa Argamani στο φεστιβάλ Nova. Η Argamani αφέθηκε ελεύθερη πέρυσι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:53LIFESTYLE

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι

14:51ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Πανιώνιος 93-73: Με δίδυμο «φωτιά» Σίλβα – Μπάρτλεϊ έκανε με... περίπατο το «2 στα 2» στη GBL

14:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Η εμπλοκή του στρατού στην πλατεία Συντάγματος είναι απαράδεκτη»

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη έρευνες ανοιχτά της Σάμου για αγνοούμενο

14:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

100 χρόνια ΕΕΑ: Αποκαλυπτήρια του πρώτου αγάλματος προς τιμήν των μικρομεσαίων επιχειρηματιών

14:17ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία έκλεισε δρόμο που διέρχεται από ρωσικό έδαφος λόγω παρουσίας στρατευμάτων της Ρωσίας

14:09LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Η Ασπασία ανακαλύπτει τη σχέση του Δημοσθένη με την Αμαλία

14:08ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Πανιώνιος: «Καυτοί» Μπάρτλεϊ και Σίλβα, πέτυχαν τους 30 από τους 44 πόντους – Δείτε βίντεο!

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για τον πνιγμό του 4χρονου στην πισίνα

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών βρέφος - Κάπνιζε μαριχουάνα ο πατέρας του δίπλα του!

13:51LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος για Πέτρο Φιλιππίδη: «Θα προτιμούσα η περιπέτειά του να ήταν ένα κακό όνειρο»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Εταιρεία ζήτησε συγγνώμη μέσω διαφήμισης επειδή αύξησε την τιμή των παγωτών της κατά έξι σεντ

13:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η ελευθερία που κατακτιέται με θυσίες δεν είναι δεδομένη»

13:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο Θέρμανσης: Από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεση - Πώς θα διαμορφωθεί η τιμή

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ - Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Παλέρμο: Νεκρός 21χρονος αφού δέχτηκε σφαίρα στο κεφάλι όταν προσπάθησε να σταματήσει καβγά έξω από το εστιατόριο των γονιών του - Μία σύλληψη

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία του παιδόφιλου ροκ σταρ μέσα στη φυλακή

13:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σαλαμίνα: Βίντεο από τη δράση εγκληματικής οργάνωσης που ρήμαζε καταστήματα – Συνελήφθησαν έξι άτομα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

14:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 όμηροι που θα απελευθερωθούν σήμερα από τη Χαμάς

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

11:30ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι ο καιρός μέχρι τα Χριστούγεννα - Δυσάρεστα νέα για τον Δεκέμβριο

12:06ΥΓΕΙΑ

Κρυολόγημα, γρίπη ή Covid: Γιατί είναι όλοι άρρωστοι αυτή την περίοδο;

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Κοντά στην ταυτοποίηση του εκτελεστή η ΕΛΑΣ - Το μυστήριο με το «αόρατο» scooter

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Αποσωληνώθηκε το 12 μηνών βρέφος - Κάπνιζε μαριχουάνα ο πατέρας του δίπλα του!

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος στρατιώτη στο 424: «Ζητώ ποινικές και κακουργηματικές διώξεις», λέει ο πατέρας του 27χρονου

14:17ΥΓΕΙΑ

Γιατρός αποκαλύπτει το «σιωπηλό σύμπτωμα» που εμφανίζεται μέρες πριν το έμφραγμα

11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

14:53LIFESTYLE

Οδυσσέας Σταμούλης: Παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο - Οι καλεσμένοι

12:12ΚΟΣΜΟΣ

Νταϊάν Κίτον: Λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή πούλησε το «σπίτι των ονείρων της», καθώς η υγεία της επιδεινώθηκε ραγδαία

14:09LIFESTYLE

Γη της ελιάς - Spoiler: Η Ασπασία ανακαλύπτει τη σχέση του Δημοσθένη με την Αμαλία

07:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος τα ΑΤΜ: Ο νέος τρόπος ανάληψης χρημάτων θα εξαλείψει τις ουρές και τις κάρτες

08:44LIFESTYLE

Είναι επίσημο: Ζευγάρι η Katy Perry με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Justin Trudeau

13:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύεται ο σιβηρικός αντικυκλώνας - Ενδείξεις για «γεμάτο» χειμώνα στην Ελλάδα

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Η ΕΛΑΣ υπεύθυνη για την προστασία - Τι ισχύει για το Υπουργείο Άμυνας

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συνελήφθη Έλληνας επικεφαλής συμμορίας της Σουηδίας - Ποιος είναι ο Μίκαελ Τενέζος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ