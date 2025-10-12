«Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο» σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης

«Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών σηράγγων της Χαμάς στη Γάζα» δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

«Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Γάζα μετά τον πόλεμο» σύμφωνα με πηγή της οργάνωσης
Η Χαμάς δεν θα κυβερνήσει τη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) μία πηγή της οργάνωσης που πρόσκειται στις διαπραγματεύσεις, δύο ημέρες μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ.

«Για τη Χαμάς, η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας είναι ένα διευθετημένο θέμα. Η Χαμάς δεν θα συμμετάσχει καθόλου στη μεταβατική φάση, κάτι που σημαίνει πως έχει απαρνηθεί τον έλεγχο της Λωρίδα της Γάζας, όμως παραμένει ένα θεμελιώδες στοιχείο της παλαιστινιακής κοινωνίας», είπε στο AFP αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Πάντως σε ανάρτηση στο X, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η «μεγάλη πρόκληση» για τη χώρα του μετά την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων αυτή την εβδομάδα θα είναι «η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών σηράγγων της Χάμας στη Γάζα».

Ο Κατζ έγραψε: «Η μεγάλη πρόκληση για το Ισραήλ μετά τη φάση της επιστροφής των ομήρων θα είναι η καταστροφή όλων των τρομοκρατικών σηράγγων της Χαμάς στη Γάζα, απευθείας από τον IDF και μέσω του διεθνούς μηχανισμού που θα δημιουργηθεί υπό την ηγεσία και την εποπτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή είναι η πρωταρχική σημασία της εφαρμογής της συμφωνηθείσας αρχής της αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας και της εξουδετέρωσης των όπλων της Χαμάς. Έχω δώσει εντολή στον IDF να προετοιμαστεί για την εκτέλεση της αποστολής».

Γάζα ώρα μηδέν: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων

Σε λίγες μόλις ώρες αναμένεται να αρχίσει η απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Γάζα εδώ και δύο χρόνια. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να τους απελευθερώνει αύριο Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται, λίγο πριν αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, με τη συμμετοχή περίπου 20 ηγετών. Ανάμεσα τους θα είναι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ έχει βάση το σχέδιο 20 σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών, που είχαν απαχθεί από την Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφτηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας (...) Δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

«Θα συνεχίζουμε να ουρλιάζουμε και να μαχόμαστε ωσότου οι πάντες επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μορφή της κινητοποίησης για τον επαναπατρισμό των ομήρων στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ. Ο 25χρονος γιος της Ματάν Ζανγκάουκερ είναι ανάμεσα στους 20 ομήρους που θεωρείται πως ζουν ακόμη.

