Γάζα: Μέσα στα δωμάτια που θα υποδεχτούν τους 20 Ισραηλινούς ομήρους

Στο Ιατρικό Κέντρο Rabin, στην πόλη Πετάχ Τίκβα βορειοανατολικά του Τελ Αβίβ, η «μονάδα επαναπατρισμού» βρίσκεται επί ποδός για να υποδεχθεί τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

Η χώρα αναμένει με αγωνία την επιστροφή των περίπου 20 ομήρων, ενόψει της έναρξης της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.​

Η μονάδα, στο πλαίσιο ενός πρωτοποριακού προγράμματος που δημιουργήθηκε μετά την 7η Οκτωβρίου, είναι πλήρως προετοιμασμένη να προσφέρει στους πρώην ομήρους ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για την ανάρρωσή τους.

Κάθε άνδρας — όλοι οι εναπομείναντες όμηροι είναι πλέον ενήλικοι άνδρες — θα έχει στη διάθεσή του έναν προσωπικό χώρο, με καλάθι καλωσορίσματος, κουβέρτα, παντόφλες, φορτιστή κινητού και ένα αρκουδάκι που έχει στόχο να προσφέρει ψυχική ανακούφιση. Σύμφωνα με την Διευθύντρια Νοσηλευτικής, Δρ. Μίκαλ Στάινμαν, αυτή η μικρή λεπτομέρεια είναι επιστημονικά τεκμηριωμένη: «Όλοι έχουμε μέσα μας ένα παιδί που αναζητά κάτι απαλό να χαϊδέψει, ιδίως μετά από τόσο μεγάλο διάστημα απομόνωσης από αισθήσεις».​

Ανέσεις για συγγενείς και επισκέπτες

Η υποδοχή στην «μονάδα επαναπατρισμού» προσφέρει και άλλες ανέσεις, όπως ξεχωριστό καθιστικό για τις συναντήσεις με συγγενείς και επισκέπτες, αυτόνομα δωμάτια και για τους οικείους των ομήρων, καθώς και χώρο ειδικά για τα παιδιά των οικογενειών.

Οι συγγενείς μπορούν να φέρουν προσωπικά αντικείμενα, βοηθώντας τους ομήρους να νιώσουν ξανά οικειότητα στο νέο τους περιβάλλον. Τα ιατρικά μηχανήματα βρίσκονται αποθηκευμένα σε ξεχωριστούς χώρους, ώστε τα δωμάτια να μοιάζουν όσο το δυνατόν λιγότερο με νοσοκομείο και περισσότερο με σπίτι.​

Το προσωπικό της μονάδας περιγράφει με συγκίνηση τις πρώτες ώρες των ελευθερωμένων ομήρων. Η Δρ. Στάινμαν θυμάται πως ένας πρώην όμηρος δυσκολευόταν να συνειδητοποιήσει ότι δεν βρισκόταν πια στο σκοτάδι της αιχμαλωσίας: «Όταν άνοιξα τα μάτια μου, νόμιζα ότι βρισκόμουν ακόμη στη σήραγγα. Πίστευα ότι είναι όνειρο μέσα σε όνειρο», της είχε πει. Ένας άλλος κρατούμενος στεκόταν άφωνος μπροστά στο ψυγείο, εντυπωσιασμένος από τα χρώματα που είχε να αντικρίσει έπειτα από εκατό ημέρες απόλυτης στέρησης.​

Η αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ομήρων

Η καθοδήγηση του προγράμματος ανήκει στην καθηγήτρια Νόα Ελιάκιμ-Ραζ, η οποία και ηγήθηκε της δημιουργίας πρωτοκόλλου για την πολυεπιστημονική αντιμετώπιση των μακροχρόνιων ομήρων — ουσιαστικά, «επανεφευρίσκοντας» τη λεγόμενη «ιατρική των ομήρων».

Η ομάδα της επί δύο χρόνια προετοιμάζει τη μονάδα και δηλώνει έτοιμη κάθε μέρα για να διαχειριστεί την επιστροφή. Τα κρίσιμα ζητήματα της περίθαλψης περιλαμβάνουν τον κίνδυνο λανθασμένης αντιμετώπισης των υποσιτισμένων αιχμαλώτων που βρέθηκαν επί μακρόν σε υπόγειες συνθήκες.​

Ξεχωριστό καθιστικό για τις συναντήσεις με συγγενείς και επισκέπτες Sky News

Η καθηγήτρια Ελιάκιμ-Ραζ τόνισε πόσο μεγάλη συγκίνηση φέρνει η συμβολή της ομάδας στην προσπάθεια για επανένταξη των ομήρων: «Αισθάνομαι ευγνώμων που αποτελώ κομμάτι μιας μικρής αλλά ουσιαστικής διαδικασίας — της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης και της αίσθησης ασφάλειας».​

Η λειτουργία της «μονάδας επαναπατρισμού» αποτελεί παράδειγμα καινοτομίας στην υποδοχή και μεταχείριση ελευθερωμένων ομήρων, όντας έτοιμη να προσφέρει φροντίδα, ασφάλεια και ψυχική στήριξη στο ιδιαίτερα απαιτητικό εγχείρημα της επιστροφής στην κανονικότητα.

Με πληροφορίες από Sky News

