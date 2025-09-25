Τρίτωσε: Μετά από Μακρόν και Ερντογάν η αυτοκινητοπομπή Τραμπ μπλόκαρε και τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο
Η αστυνομία δεν επέτρεψε στο κομβόι του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, να περάσει
Μετά την... περιπέτεια των προέδρων της Γαλλίας και της Τουρκίας λόγω της διέλευσης της αυτοκινητοπομπής του Ντόναλντ Τραμπ, νέες εικόνες είδαν το φως της δημοσιότητας με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας σταματημένο να περιμένει στη Νέα Υόρκη.
Μπορείτε να μαντέψετε γιατί... Η αστυνομία δεν επέτρεψε στο κομβόι του προέδρου της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-μιουνγκ, να περάσει. Ο δρόμος ήταν μπλοκαρισμένος λόγω της αυτοκινητοπομπής του Τραμπ.
