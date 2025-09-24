O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

Η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ διήλθε από το σημείο όπου περίμενε ο Τούρκος πρόεδρος 

Newsbomb

O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέελυση του ΟΗΕ 

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός και μετά τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν, που «μπλοκαρίστηκε» προκειμένου να περάσει το αυτοκίνητο και η συνοδεία του Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάλογη κατάσταση βρέθηκε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Εικόνες που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΣΚΑΙ εμφανίζουν τον Τούρκο πρόεδρο εν αναμονή, περιστοιχισμένο από τη φρουρά του, όσο η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ διέρχεται από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί το συμβάν με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και φεύγοντας από τον ΟΗΕ, έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, ο αστυνομικός ζητά συγγνώμη από τον Εμανουέλ Μακρόν γιατί έπρεπε να σταματήσει η αυτοκινητοπομπή του για να περάσει εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ. «Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι αλλά όλα είναι κλειστά γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. Σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο αστυνομικός στον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, όμως, του είπε: «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω». Έτσι, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».

Ο Μακρόν αποφάσισε να συνεχίσει με τα πόδια. Όσοι μάλιστα τον έβλεπαν και τον αναγνώριζαν, τον σταματούσαν για να φωτογραφηθούν μαζί του.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:44ΚΟΣΜΟΣ

O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο χωριό μας» – Ανάστατοι οι κάτοικοι στη Δολιανή μετά την επίθεση αρκούδας

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Κλείνει η «γέφυρα των αυτοκτονιών» μετά από ρεκόρ θυμάτων σε φαράγγι στο Νέο Μεξικό

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Υπεγράφη η ΚΥΑ για ψυχομετρικά τεστ στο προσωπικό που εκτελεί κρίσιμα καθήκοντα ασφαλείας στον ΟΣΕ

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Στο δικαστήριο η πρώην πρώτη κυρία για τις πολυτελείς τσάντες αξίας δεκάδων χιλιάδων ευρώ

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Βηθλεέμ: «Προσευχηθήκαμε για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας» - Επιστολή σε δημοσιογράφο του Newsbomb

12:19ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Τρύπα βάθους 50 μέτρων «κατάπιε» δρόμο στη Μπανγκόκ

12:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτή είναι η νέα εντυπωσιακή και καταπράσινη φανέλα των 7 αστεριών!

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στις «υπόγειες» παιδικές χαρές της Ουκρανίας τα παιδιά ψάχνουν το χαμένο χαμόγελο τους

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Αυξημένες οι απειλές κατά στελεχών εταιρειών στις ΗΠΑ - Δραματική ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Reuters: Γηρασμένο ηλεκτρικό δίκτυο και ανεπαρκής συντήρηση «ανάβουν» τις φωτιές στην Ελλάδα

12:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ΠΑΟΚ-Μακάμπι και τα ματς Ολυμπιακού και ΑΕΚ στο Κύπελλο

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το σπίτι σας κινδυνεύει να αρπάξει φωτιά, πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε»: Το νέο κόλπο απατεώνων που κλέβουν ανυποψίαστους πολίτες - Μαρτυρία

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος - Δείτε εικόνες

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με... 205 χιλιόμετρα και το «ανέβασε» στα social media

11:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: «Πετάει» για Ελβετία ο Παναθηναϊκός

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αγελάδα στη Φθιώτιδα: Τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρή αντίδραση του Κρεμλίνου στην αιφνίδια στροφή Τραμπ: «Σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα» από την προσέγγιση Ουάσινγκτον-Μόσχας

11:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Άγρια επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ερυθρού Αστέρα και της Σέλτικ στο Βελιγράδι

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Αντρέι Μπάμπις: Τι θα φέρει για μεταναστευτικό και Ουκρανία η επιστροφή του δισεκατομμυριούχου Τραμπιστή στην Τσεχία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

10:35ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Blue Star Χίος: Νεκρός 20χρονος ναυτικός από συρόμενη πόρτα στο γκαράζ του πλοίου

11:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 2,2 εκατομμυρίων σε «Σκλαβενίτη» και «Lidl» για παραβάσεις πλαφόν και Κώδικα Δεοντολογίας

10:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ακύρωση συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν: Προσχηματικές οι δικαιολογίες της Άγκυρας - Την ώρα του ραντεβού ο Τούρκος πρόεδρος συνάντησε τον Λίβυο αλ Μάνφι

10:48ΚΟΣΜΟΣ

Από πόρνη μέχρι αγία: Οι 150 ζωές της Κλαούντια Καρντινάλε και το μεγάλο μυστικό της

11:58ΕΛΛΑΔΑ

«Το σπίτι σας κινδυνεύει να αρπάξει φωτιά, πάρτε ό,τι μπορείτε και φύγετε»: Το νέο κόλπο απατεώνων που κλέβουν ανυποψίαστους πολίτες - Μαρτυρία

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η κακοκαιρία με μεγάλη ένταση - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

11:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 36χρονος που έτρεχε με... 205 χιλιόμετρα και το «ανέβασε» στα social media

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

11:48ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αγελάδα στη Φθιώτιδα: Τραυματίστηκε σοβαρά μια γυναίκα

12:32ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δεν μπορούμε να περπατήσουμε στο χωριό μας» – Ανάστατοι οι κάτοικοι στη Δολιανή μετά την επίθεση αρκούδας

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Σε 24ωρη απεργία ναυτεργατικά σωματεία στο Blue Star Χίος μετά τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

06:00ΚΟΣΜΟΣ

«Τύμπανα πολέμου»: Σύγκρουση Ευρώπης – Ρωσίας μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια βλέπει ο Επίτροπος για την Άμυνα

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Βηθλεέμ: «Προσευχηθήκαμε για τον πρωθυπουργό της Ελλάδας» - Επιστολή σε δημοσιογράφο του Newsbomb

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Τραμπ είχε δίκιο: Στις ελληνικές φυλακές το 52% των κρατουμένων είναι αλλοδαποί!

11:54ΕΛΛΑΔΑ

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος - Δείτε εικόνες

12:44ΚΟΣΜΟΣ

O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

23:13ΥΓΕΙΑ

Ούτε σολομός ούτε σαρδέλες: Το οικονομικό ψάρι που συστήνουν οι ειδικοί για υγεία εγκεφάλου και καρδιάς

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέο είδος σαύρας εντοπίστηκε σε ελληνική βραχονησίδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ