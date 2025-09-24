O Ερντογάν την πάτησε σαν τον Μακρόν: Περίμενε όρθιος να περάσει το αυτοκίνητο του Τραμπ - Βίντεο

«Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» λέει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός και μετά τον Γάλλο πρόεδρο Εμάνουελ Μακρόν, που «μπλοκαρίστηκε» προκειμένου να περάσει το αυτοκίνητο και η συνοδεία του Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάλογη κατάσταση βρέθηκε και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Εικόνες που έδωσε στην δημοσιότητα ο ΣΚΑΙ εμφανίζουν τον Τούρκο πρόεδρο εν αναμονή, περιστοιχισμένο από τη φρουρά του, όσο η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ διέρχεται από το σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί το συμβάν με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και φεύγοντας από τον ΟΗΕ, έπεσε πάνω στην αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο, ο αστυνομικός ζητά συγγνώμη από τον Εμανουέλ Μακρόν γιατί έπρεπε να σταματήσει η αυτοκινητοπομπή του για να περάσει εκείνη του Ντόναλντ Τραμπ. «Συγγνώμη Πρόεδρε, αληθινά λυπάμαι αλλά όλα είναι κλειστά γιατί περνάει αυτοκινητοπομπή τώρα. Σας ζητώ συγγνώμη», είπε ο αστυνομικός στον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, όμως, του είπε: «Μισό λεπτό να του τηλεφωνήσω». Έτσι, τηλεφώνησε στον Ντόναλντ Τραμπ και του είπε: «Τι κάνεις; Μάντεψε! Περιμένω στο δρόμο γιατί όλα είναι κλειστά εξαιτίας σου».

Ο Μακρόν αποφάσισε να συνεχίσει με τα πόδια. Όσοι μάλιστα τον έβλεπαν και τον αναγνώριζαν, τον σταματούσαν για να φωτογραφηθούν μαζί του.