Το «ριάλιτι σόου» Τραμπ στη Μέση Ανατολή: Όλες οι viral στιγμές του Αμερικανού προέδρου

Η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή, που κορυφώθηκε με την ομιλία του στην Κνεσέτ και την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου έγινε viral για μία σειρά από λόγους πέρα από το διπλωματικό της «αποτύπωμα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε δεκτός με τιμές ήρωα ιδίως στην Κνεσέτ (το ισραηλινό κοινοβούλιο), όπου δέχτηκε τουλάχιστον 22 φορές χειροκροτήματα και έτυχε θερμής υποδοχής, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου που τον αποκάλεσε "τον μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ", αλλά και από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου που είπε ότι του αξίζει το Νόμπελ Ειρήνης. Η ομιλία του ωστόσο δεν κύλησε χωρίς απρόοπτα:

Η διακοπή της ομιλίας του στην Κνεσέτ

Δύο Ισραηλινοί βουλευτές διέκοψαν τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με αφορμή την επιστροφή των 20 τελευταίων ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους Αϊμάν Οντέχ και Οφέρ Κασίφ, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από την αίθουσα, αφού ύψωσαν ένα χαρτί που έγραφε «Αναγνωρίστε την Παλαιστίνη».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αμέσως μετά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα σχολίασε: «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό», αποσπώντας περισσότερα γέλια και χειροκροτήματα

Τα κοπλιμέντα και τα «αστειάκια» για τον Μπίμπι

Σε μια απροσδόκητη παρέκκλιση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ κάλεσε τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες διαφθοράς, περιγράφοντάς τον ως «έναν από τους μεγαλύτερους" ηγέτες εν καιρώ πολέμου.

Ο Τραμπ συνεχάρη επίσης τον Νετανιάχου για "την υπέροχη δουλειά" και υπερηφανεύτηκε ότι οι ΗΠΑ "φτιάχνουμε τα καλύτερα όπλα στον κόσμο, και έχουμε δώσει πολλά στο Ισραήλ... και τα χρησιμοποιήσατε καλά."

Σε άλλο σημείο όμως, πειράζοντας τον φίλο του «Μπίμπι», άφησε να εννοηθεί πως η συνέχιση του πολέμου έπρεπε πάση θυσία να αποφεχθεί. «Τώρα Μπίμπι μπορείς να είσαι κι εσύ λίγο καλύτερος (άνθρωπος), πλέον δεν έχεις πόλεμο Μπίμπι» ανέφερε στη συνέχεια με ορισμένους βουλευτές να ξεσπανε σε γέλια.

Οι viral στιγμές στο Σαρμ ελ Σέιχ

Το ταξίδι ολοκληρώθηκε στη Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου ο Τραμπ και άλλοι 20 παγκόσμιοι ηγέτες υπέγραψαν την ειρηνευτική συμφωνία για τη Γάζα. Ο Τραμπ προκάλεσε γέλια κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης στο αιγυπτιακό θέρετρο, όταν έδειξε έναν αξιωματούχο των ΗΑΕ και είπε: «Πολύ χρήμα. Απεριόριστο χρήμα» (A lot of cash. Unlimited cash). Το αστείο του σχόλιο έγινε αμέσως viral.

Trump points at UAE official during photo op and says, "A lot of cash. Unlimited cash." pic.twitter.com/mac8qIxknK — Aaron Rupar (@atrupar) October 13, 2025

Το «Φλερτ» με τη Μελόνι

Ο Αμερικανός πρόεδρος έπλεξε το εγκώμιο της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, εκθειάζοντας όχι μόνο τις πολιτικές της ικανότητες, αλλά και την εμφάνισή της. «Έχουμε μια γυναίκα, μια νεαρή γυναίκα. Δε μου επιτρέπεται να το πω αυτό, γιατί συνήθως σημαίνει το τέλος της πολιτικής σου καριέρας αν το κάνεις, αλλά είναι μια όμορφη νέα γυναίκα. Βέβαια, αν χρησιμοποιήσεις τη λέξη ‘όμορφη’ στις ΗΠΑ για μία γυναίκα είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, αλλά θα το ρισκάρω», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, αναφερόμενος στη Μελόνι.

Μάλιστα, στη συνέχεια απευθύνθηκε στην ίδια τη Μελόνι, σχολιάζοντας: “Δε σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, έτσι; Γιατί είσαι πραγματικά. Σε ευχαριστώ πολύ, το εκτιμούμε. Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Τη σέβονται πραγματικά στην Ιταλία. Είναι μια πολύ, πολύ επιτυχημένη πολιτικός”. Η αντίδραση της Μελόνι ήταν μάλλον αμήχανη.

H άβολη χειραψία με τον Μακρόν

Ο Αμερικανός πρόεδρος και ο Γάλλος ομόλογός του Εμανουέλ Μακρόν ενεπλάκησαν σε μία ακόμη εμφανώς άβολη χειραψία...26 δευτερολέπτων στο Σαρμ ελ Σέιχ, με την επιθετική χειραψία του Τραμπ να έχει γίνει πλέον σήμα-κατατεθέν του. Ο Μακρόν προσέγγισε χαμογελαστός τον Τραμπ για να τον χαιρετήσει στη σκηνή που είχε στηθεί για το deal «Ειρήνη 2025», αλλά γρήγορα... χλώμιασε. Το βίντεο δείχνει τον Γάλλο Πρόεδρο να παγώνει καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ τού λέει κάτι.

Επιστρατεύοντας την ειδική στο διάβασμα χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, η Daily Mail κατέγραψε τον διάλογο που εκτυλίχθηκε. «Χαίρομαι που σε βλέπω, άρα συμφώνησες;» είπε ο Τραμπ στον Μακρόν, ο οποίος στρέφοντας το πρόσωπό του από την κάμερα μουρμούρισε μια απάντηση που δεν ακούγεται. «Είσαι ειλικρινής;» ρωτά στη συνέχεια ο Τραμπ με τον Μακρόν να απαντά γρήγορα: «Φυσικά».

Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε τη λαβή του γύρω από την παλάμη του Μακρόν πριν απαντήσει: «Εντάξει, τώρα θέλω να μάθω γιατί με πλήγωσες. Το ξέρω ήδη» με τον Γάλλο πρόεδρο να στρέφει το βλέμμα του, μακριά από τις κάμερες. «Κάνω ειρήνη» είναι η επόμενη ατάκα του Τραμπ που «διάβασε» η ειδικός με τον Μακρόν να του αγγίζει το χέρι και να λέει: «Έλα τώρα», ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος τον αγνοεί και σφίγγει πιο δυνατά.

«Πληγώνω μόνο όσους πληγώνουν άλλους», συνέχισε ο Τραμπ στον Μακρόν, δείχνοντας τις κάμερες με τον Γάλλο ομόλογό του να απαντά «κατάλαβα. Θα το δούμε αυτό». Τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να του λέει «θα δεις τι πρόκειται να συμβεί. Θα ήθελα να σε δω να το κάνεις, κάν' το. Θα τα πούμε σε λίγο».

Η viral σκηνή με τον πρόεδρο της Ινδονησίας

Ένα ανοιχτό μικρόφωνο κατέγραψε τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής, να ρωτάει τον Τραμπ αν θα μπορούσε να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ. Ο Πραμπόβο φαινόταν να μην γνωρίζει ότι ένα ανοιχτό μικρόφωνο ηχογραφούσε τη συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς αναφερόταν σε μια περιοχή που «δεν είναι ασφαλής».

Στη συνέχεια ρωτά τον Τραμπ: «Μπορώ να συναντήσω τον Έρικ;». Ο Τραμπ του απαντά: «Θα πω στον Έρικ να σε πάρει τηλέφωνο. Να το κάνω; Είναι τόσο καλό παιδί. Θα πω στον Έρικ να σε πάρει τηλέφωνο».

Ο Έρικ Τραμπ και ο αδελφός του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ είναι και οι δύο εκτελεστικοί αντιπρόεδροι της Trump Organisation. Ο πρόεδρος της Ινδονησίας συνεχίζει λέγοντας στον Τραμπ «θα ψάξουμε για ένα καλύτερο μέρος», και ο Τραμπ απαντά ξανά «θα πω στον Έρικ να σου τηλεφωνήσει».

