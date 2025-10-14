Ο Τραμπ επικρίνει το εξώφυλλο του Time: Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου και έχει «εξαιρετικά μικρό» στέμμα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στο περιοδικό Time, χαρακτηρίζοντας τη φωτογραφία που συνόδευε το αφιέρωμα για τη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή ως «τη χειρότερη φωτογραφία όλων των εποχών».

«Το Time έγραψε μια σχετικά καλή ιστορία για μένα, αλλά η φωτογραφία μπορεί να είναι η χειρότερη όλων των εποχών», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social την Τρίτη το πρωί. «Εξαφάνισαν τα μαλλιά μου και πάνω από το κεφάλι μου είχαν κάτι που έμοιαζε με αιωρούμενο στέμμα, αλλά εξαιρετικά μικρό. Πολύ παράξενο».

Στη συνέχεια χαρακτήρισε την εικόνα «μια καταστροφική φωτογραφία που αξίζει να επικριθεί».

Το εξώφυλλο του Time, που αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα κάτω από τον τίτλο «Η νίκη του», παρουσιάζει τον πρόεδρο σε φωτογραφία από χαμηλή γωνία, να κοιτάζει προς τα πάνω, φωτισμένος από το φως του ήλιου που φαίνεται να τον περιβάλει.

The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj — TIME (@TIME) October 13, 2025

Η έκδοση του περιοδικού αναγνωρίζει «ένα χαρακτηριστικό επίτευγμα της δεύτερης θητείας του Τραμπ» και ένα «στρατηγικό ορόσημο» για τη Μέση Ανατολή: την πρώτη φάση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα και την απελευθέρωση περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγες ώρες μετά το πέρας των επισκέψεών του σε Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ και Σαρμ ελ-Σέιχ τη Δευτέρα, όπου επέβλεψε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης για τη Γάζα. Μια πρωτοβουλία που ο ίδιος προώθησε προσωπικά, τερματίζοντας επίσημα δύο χρόνια συγκρούσεων μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πυροδότησε τον πόλεμο στην περιοχή.

Ο Τραμπ, που έχει δεχτεί κριτική αλλά και επαίνους για την προσέγγισή του στη διπλωματία της Μέσης Ανατολής, έχει μακρά και πολύπλοκη σχέση με το περιοδικό Time. Το περιοδικό τον έχει παρουσιάσει πολλές φορές στο εξώφυλλο, συχνά με αρνητικό τρόπο, αλλά τον έχει επίσης ανακηρύξει Πρόσωπο της Χρονιάς δύο φορές.

