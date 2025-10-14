Γάζα: Ο Μπάιντεν επαινεί τον Τραμπ για τη «συμφωνία κατάπαυσης του πυρός»

Ο Τζο Μπάιντεν επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη μιας «νέας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αναέφερε ότι είναι «βαθιά ευγνώμων και ανακουφισμένος» που οι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι απελευθερώθηκαν και οι άμαχοι στη Γάζα έχουν «την ευκαιρία να ξαναχτίσουν τις ζωές τους».

«Ο δρόμος προς αυτή τη συμφωνία δεν ήταν εύκολος. Η κυβέρνησή μου εργάστηκε ακατάπαυστα για να φέρει τους ομήρους πίσω στην πατρίδα, να προσφέρει ανακούφιση στους Παλαιστίνιους πολίτες και να τερματίσει τον πόλεμο.

Επαινώ τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για την προσπάθειά τους να φέρουν σε πέρας τη συμφωνία για ανανέωση της εκεχειρίας.

Τώρα, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και του κόσμου, η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε ένα μονοπάτι προς την ειρήνη που ελπίζω να διαρκέσει και προς ένα μέλλον για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους με ίση ειρήνη, αξιοπρέπεια και ασφάλεια».

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

Εύσημα στον Τραμπ και από τον Κλίντον

Και ο Μπιλ Κλίντον έκανε παρόμοια δήλωση γράφοντας στο Χ ότι "ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του, το Κατάρ και άλλοι περιφερειακοί παράγοντες αξίζουν τα εύσημα που κράτησαν τους πάντες αφοσιωμένους μέχρι να επιτευχθεί η συμφωνία".

Ο Κλίντον κάλεσε το Ισραήλ και την ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, με αμερικανική βοήθεια, να "μετατρέψουν αυτή την εύθραυστη στιγμή σε μια ειρήνη διαρκείας" προσθέτοντας ότι το θεωρεί δυνατό "αν το κάνουν μαζί".

Ο Κλίντον, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος από το 1993 ως το 2001, είναι δριμύς επικριτής του Τραμπ κατηγορώντας τον ότι ακολουθεί πολιτικές υποκινούμενος από το συμφέρον του και όχι από εκείνο του αμερικανικού λαού.