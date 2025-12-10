Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου στην Φλόριντα: Η Γάζα στο επίκεντρο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, με φόντο τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα και τις εκκρεμείς διαπραγματεύσεις με Συρία και Λίβανο

Newsbomb

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου στην Φλόριντα: Η Γάζα στο επίκεντρο
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στην Ιερουσαλήμ.
Getty Images pool via AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κρίσιμη συνάντηση για την πορεία του σχεδίου για ειρήνευση στη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας, τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης και το πλαίσιο διακυβέρνησης που σχεδιάζεται για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες

Όπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν, η ατζέντα περιλαμβάνει «τα επόμενα βήματα και τις φάσεις του σχεδίου, καθώς και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης». Θα είναι η πέμπτη φορά που ο Νετανιάχου συναντά τον Τραμπ μέσα στο 2025, αλλά η πρώτη μετά την επίτευξη της εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων που τερμάτισαν δύο χρόνια συγκρούσεων στη Γάζα. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από 28 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου. Όσοι παρακολουθούν τις συνομιλίες επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον θέλει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη διοίκηση της περιοχής από παλαιστινιακό τεχνοκρατικό σχήμα και την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης καθώς ο Ισραηλινός Στρατός αποχωρεί.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου έχει αμφισβητήσει δημόσια την αποτελεσματικότητα μιας πολυεθνικής δύναμης που ως σκοπό θα έχει τον αφοπλισμό της Χαμάς, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο αφοπλισμός θα επιτευχθεί, επικαλούμενος την ισχύ του Ισραήλ.

Στο τραπέζι και η Συρία

Στην ατζέντα βρίσκεται και η στασιμότητα των συνομιλιών για νέο πλαίσιο ασφάλειας με τη Συρία. Όπως μεταδίδουν ισραηλινά δημοσιεύματα, οι συνομιλίες έχουν «παγώσει» μετά τη μεταβολή των ισραηλινών απαιτήσεων σε σχέση με την αποχώρηση από περιοχές της νότιας Συρίας που καταλήφθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Η Δαμασκός έχει απορρίψει το ενδεχόμενο πλήρων διπλωματικών σχέσεων, που φέρεται να ζητά πλέον το Ισραήλ ως προϋπόθεση.

Ο Τραμπ έχει πρόσφατα προειδοποιήσει το Ισραήλ να μην αποσταθεροποιήσει τη Συρία, ενώ έχει εκφραστεί θετικά για τον νέο Σύρο ηγέτη Αχμέντ αλ-Σαράα. Τ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:03ΚΟΣΜΟΣ

Έρχονται αλλαγές στα ταξίδια προς ΗΠΑ: Έλεγχος 5ετίας στα σόσιαλ μίντια όσων ταξιδεύουν με ESTA

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου στην Φλόριντα: Η Γάζα στο επίκεντρο

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Τα γεμιστά στο top 10 με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρέμεινε ο Πάντοβιτς στη λίστα αντί του Ντέσερς - Η αποστολή για Βικτόρια Πλζεν

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Απολογούνται τη Δευτέρα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εφήβων που παρείχε «προστασία» - Απειλούσαν να «καθαρίσουν» νεαρό με όπλο

19:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου συναντιούνται ξανά με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

19:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αίτημα των φιλάθλων της Σαμσούνσπορ να αγωνιστεί η ομάδα τους με τη φανέλα του Κεμάλ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αντιδράσεις κατά του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ - Προσπαθεί να δώσει F-35 στον Ερντογάν και να βάλει την Τουρκία στη Γάζα

19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

19:18LIFESTYLE

Eurovision 2026: Και η Ισλανδία εκτός διοργάνωσης σε διαμαρτυρία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

19:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων και σε ποιους - Πότε θα δοθεί η αύξηση στις συντάξεις

19:10ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα επετειακά γραμματόσημα για τα 100 χρόνια του ΟΦΗ: «Το καμάρι της Κρήτης»

18:57LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Ξέσπασε σε κλάματα στο νέο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ της Disney για την απαιτητική περιοδεία «Eras Tour»

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια - Τι αποκαλύπτει η γερμανική Bild

18:44ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Βρέθηκε νότια της Λεμεσού το ισραηλινό ιστιοφόρο - Σώοι οι επιβαίνοντες

18:42ΚΥΠΡΟΣ

Σαφές μήνυμα Χριστοδουλίδη για ένταξη της Τουρκίας στο SAFE: «Δεν είναι διαδικασία α λα καρτ, υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις»

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης: Πλήρως λειτουργικός ο σιδηρόδρομος Αθήνας-Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι - Έρχονται 15 νέοι συρμοί στο μετρό

18:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Newsbomb στον Βόλο: Αλιείς και κτηνοτρόφοι στο πλευρό των αγροτών - «Μας τάξανε λαγούς με πετραχήλια και δεν μας έδωσαν τίποτα»

18:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκολιτς: «Να “χύσουμε το αίμα μας”, δεν θα είναι βόλτα στο πάρκο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτά είναι τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα της Καλλιθέας  - Η κινηματογραφική επιχείρηση του εκβιαστών

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αποδυναμώνεται ο πολικός στρόβιλος - Τι φέρνει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σκηνές τραγωδίας στο μαντρί του Κώστα Θεοφίλου - «Τζάμπα τα θανατώνουν» αναφέρει βουλευτής στο Newsbomb

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία στην Ευρώπη: Τουλάχιστον 200 παιδιά γεννήθηκαν από σπέρμα με καρκινικό γονίδιο - Χρησιμοποιήθηκε και στην Ελλάδα

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Φιλιππίδου: Με αινιγματική ανάρτηση «καρφώνει» διάσημο Έλληνα σκηνοθέτη: «Ο καλλιτέχνης μέσα σου μεταμορφώθηκε σε αρπαχτικό»

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

15:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται ο ανιψιός του νεκρού ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του που συνελήφθησαν - Στη Βούλα η επιχείρηση του ανθρωποκτονιών

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Ρίο - Χημικά από την αστυνομία κατά αγροτών που επιχειρούσαν να φτάσουν πεζοί στη γέφυρα

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την όγδοη αύξηση μισθών στους «γραφειοκράτες των Βρυξελλών» μέσα σε τρία χρόνια - Τι αποκαλύπτει η γερμανική Bild

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μπλεγμένος άνθρωπος από την οικογένεια», δηλώνει στο Newsbomb η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά για τις βροχές και για τα Χριστούγεννα

09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα οργανωμένη κακοκαιρία πριν τα Χριστούγεννα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Αντιδράσεις κατά του αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία Τομ Μπάρακ - Προσπαθεί να δώσει F-35 στον Ερντογάν και να βάλει την Τουρκία στη Γάζα

17:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Καθορίστηκαν οι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής – Αναλυτικοί πίνακες

16:16ΥΓΕΙΑ

«Fake news» τα εγκαταλελειμμένα μωρά στο «Έλενα Βενιζέλου»

10:55ΦΑΡΜΑΚΟ

Ξεκινά η δωρεάν χορήγηση GLP-1 φαρμάκων για την παχυσαρκία - Ποιοι τα δικαιούνται

19:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Παρέμεινε ο Πάντοβιτς στη λίστα αντί του Ντέσερς - Η αποστολή για Βικτόρια Πλζεν

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλούνται φιάλες του λικέρ Disaronno λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Taste Atlas: Τα γεμιστά στο top 10 με τα καλύτερα φαγητά λαχανικών στον κόσμο για το 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ