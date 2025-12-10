Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου στην Φλόριντα: Η Γάζα στο επίκεντρο

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Κνέσετ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου στις 29 Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια κρίσιμη συνάντηση για την πορεία του σχεδίου για ειρήνευση στη Γάζα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας, τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης και το πλαίσιο διακυβέρνησης που σχεδιάζεται για τον παλαιστινιακό θύλακα.

Τι θα συζητήσουν οι δύο ηγέτες

Όπως δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Σος Μπεντροσιάν, η ατζέντα περιλαμβάνει «τα επόμενα βήματα και τις φάσεις του σχεδίου, καθώς και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης». Θα είναι η πέμπτη φορά που ο Νετανιάχου συναντά τον Τραμπ μέσα στο 2025, αλλά η πρώτη μετά την επίτευξη της εκεχειρίας και την απελευθέρωση ομήρων που τερμάτισαν δύο χρόνια συγκρούσεων στη Γάζα. Η συνάντηση αναμένεται να γίνει στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις ΗΠΑ από 28 Δεκεμβρίου έως 4 Ιανουαρίου. Όσοι παρακολουθούν τις συνομιλίες επισημαίνουν ότι η Ουάσιγκτον θέλει να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, το οποίο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, τη διοίκηση της περιοχής από παλαιστινιακό τεχνοκρατικό σχήμα και την ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης καθώς ο Ισραηλινός Στρατός αποχωρεί.

Την ίδια ώρα, ο Νετανιάχου έχει αμφισβητήσει δημόσια την αποτελεσματικότητα μιας πολυεθνικής δύναμης που ως σκοπό θα έχει τον αφοπλισμό της Χαμάς, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι ο αφοπλισμός θα επιτευχθεί, επικαλούμενος την ισχύ του Ισραήλ.

Στο τραπέζι και η Συρία

Στην ατζέντα βρίσκεται και η στασιμότητα των συνομιλιών για νέο πλαίσιο ασφάλειας με τη Συρία. Όπως μεταδίδουν ισραηλινά δημοσιεύματα, οι συνομιλίες έχουν «παγώσει» μετά τη μεταβολή των ισραηλινών απαιτήσεων σε σχέση με την αποχώρηση από περιοχές της νότιας Συρίας που καταλήφθηκαν τον περασμένο Δεκέμβριο. Η Δαμασκός έχει απορρίψει το ενδεχόμενο πλήρων διπλωματικών σχέσεων, που φέρεται να ζητά πλέον το Ισραήλ ως προϋπόθεση.

Ο Τραμπ έχει πρόσφατα προειδοποιήσει το Ισραήλ να μην αποσταθεροποιήσει τη Συρία, ενώ έχει εκφραστεί θετικά για τον νέο Σύρο ηγέτη Αχμέντ αλ-Σαράα. Τ

