Νετανιάχου: «Μιλάω τακτικά με τον Πούτιν, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες μας αναζητούν»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στην Κνεσέτ, υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική και τη διεθνή θέση του Ισραήλ απέναντι στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Τόνισε ότι βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, εξηγώντας πως οι συνομιλίες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση βασικών συμφερόντων της χώρας. Παρουσίασε το Ισραήλ ως μια δύναμη που παραμένει ισχυρή στην περιοχή, παρά την πολεμική κατάσταση στη Γάζα.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η διεθνής επιρροή της χώρας έχει μειωθεί, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επέμεινε πως η χώρα εξακολουθεί να διατηρεί ισχυρή θέση στη Μέση Ανατολή. Στην τοποθέτησή του άσκησε κριτική και στο πλαίσιο της συζήτησης που είχε τεθεί από την αντιπολίτευση, εκτιμώντας ότι η εικόνα περί «κατάρρευσης» δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα.

Αναφερόμενος στις διεθνείς επαφές, υπογράμμισε ότι πολλοί σύμμαχοι και ηγέτες εξακολουθούν να συνεργάζονται με το Ισραήλ, παρότι, όπως είπε, υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτές περιέλαβε την αύξηση εκδηλώσεων μισαλλοδοξίας απέναντι σε Εβραίους στη Δύση, την οποία απέδωσε σε εξτρεμιστικές ομάδες και στη συστηματική διασπορά καταδικαστέων μηνυμάτων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και κυβερνήσεων ή φορέων που υιοθετούν αντισιωνιστική ρητορική.

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι η χώρα του προσπαθεί ενεργά να αντιμετωπίσει αυτές τις τάσεις διεθνώς, αναφέροντας πως η κυβέρνηση έχει αυξήσει τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εξωτερικών για δράσεις κατά της προπαγάνδας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι απαιτούνται νέες στρατηγικές και κάλεσε να αναγνωριστούν τα επιτεύγματα του Ισραήλ σε πολλούς τομείς.

Επιπλέον, στάθηκε στην επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, η οποία –όπως είπε– έγινε ύστερα από σχετικό αίτημα του ίδιου και εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσφατης ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Κλείνοντας, έκανε αναφορά και στη Ρωσία, επισημαίνοντας ότι η μακρόχρονη προσωπική του σχέση με τον Πούτιν βοηθάει τη χώρα να εξυπηρετεί βασικές της ανάγκες και να διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας με άλλη μία μεγάλη δύναμη.