Γεραπετρίτης: «Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο»

Μερικές ώρες πριν από την έλευση του νέου έτους, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, απηύθυνε μήνυμα προς τους Έλληνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την ευχή το 2026 να αποτελέσει χρονιά ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο, με έμφαση στην επικράτηση της ανεκτικότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Παράλληλα, ευχήθηκε πρόοδο και ευημερία σε όλους τους Έλληνες, όπου κι αν βρίσκονται, ενώ, τόνισε τη σημασία της ενίσχυσης των ονείρων και των ελπίδων των παιδιών από όσους κατέχουν θέσεις ευθύνης.

«Εύχομαι το 2026 να επανέλθει η ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Να είναι η χρονιά που θα βασιλέψει η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης, εύχομαι πρόοδο και ευημερία. Να δώσουμε όλοι όσοι έχουμε ένα κομμάτι εξουσίας χώρο στα όνειρα των παιδιών. Καλή χρονιά», ανέφερε.

? Μήνυμα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, για το νέο έτος (31.12.2025) https://t.co/UM6Rtpse4G pic.twitter.com/JZqsp5K4sB — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 31, 2025

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών άκουσε κάλαντα και αντάλλαξε ευχές με μέλη της Πολιτιστικής και Μουσικοχορευτικής Ομάδας Καστελλορίζου καθώς και με μέλη της Πανθρακικής Ομοσπονδίας Νότιας Ελλάδας.