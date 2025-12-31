Αποχαιρέτησε Κοντούρη ο Παναιτωλικός: «Επτά χρόνια γεμάτα όνειρα και επιτυχίες»

Ο Σωτήρης Κοντούρης ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό με την πρώην ομάδα του να αποχαιρετά. 

Ο Σωτήρης Κοντούρης συνεχίζει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό και ο Παναιτωλικός στον οποίο ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, έσπευσε να τον αποχαιρετήσει και να του ευχηθεί καλή επιτυχία στο επόμενο βήμα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη χαρά αποχαιρετούμε τον Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος παραχωρείται στον Παναθηναϊκό, κλείνοντας έναν κύκλο επτά ετών γεμάτο προσπάθεια, όνειρα και επιτυχίες με τα χρώματα του Παναιτωλικού.

Ο Σωτήρης μεγάλωσε ως μέλος της οικογένειά μας μέσα από τα Τμήματα Υποδομής (Κ15, Κ17, Κ19), φορώντας με περηφάνια και το εθνόσημο στις μικρές Εθνικές ομάδες. Με επιμονή, σκληρή δουλειά και ήθος, ακολούθησε τον δρόμο που χάραξαν πολλά παιδιά της Ακαδημίας μας, φτάνοντας στην Ανδρική ομάδα και υπογράφοντας το καλοκαίρι του 2023 το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο, αγωνιζόμενος από τότε στη Super League. Ταυτόχρονα αποτελεί βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελπίδων.

Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια και ο χαρακτήρας του άνοιξαν τον δρόμο για το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας του. Για εμάς θα είναι πάντα ένα δικό μας παιδί και είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε στην πορεία του. Σωτήρη, σου ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα.

