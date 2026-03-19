Η άνοιξη δεν ξεκινά στις 21 Μαρτίου: Γιατί η ισημερία έρχεται όλο και νωρίτερα

Το μυστικό του ηλιακού έτους

Δημήτρης Δρίζος

WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για δεκαετίες, σχεδόν ως άγραφος κανόνας, οι περισσότεροι έχουμε συνδέσει την έναρξη της άνοιξης με την 21η Μαρτίου. Κι όμως, μια ματιά στο αστρονομικό ημερολόγιο αρκεί για να ανατρέψει αυτή την «βεβαιότητα». Φέτος, η εαρινή ισημερία σημειώνεται στις 20 Μαρτίου — και αυτό δεν είναι ούτε λάθος των συσκευών μας ούτε κάποιο τυχαίο παιχνίδι του σύμπαντος.

Πίσω από αυτή τη μετατόπιση κρύβεται μια ακριβής και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιστημονική εξήγηση, που στην πράξη καθιστά την 21η Μαρτίου έναν «μύθο» για ολόκληρο τον 21ο αιώνα.

Η βασική αιτία βρίσκεται στη διάρκεια του λεγόμενου τροπικού ή ηλιακού έτους — δηλαδή στον χρόνο που χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο. Το ημερολόγιό μας βασίζεται σε 365 ημέρες, όμως στην πραγματικότητα το έτος διαρκεί 365 ημέρες, 5 ώρες, 48 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα.

Αυτές οι σχεδόν έξι επιπλέον ώρες κάθε χρόνο δεν χάνονται. Συσσωρεύονται σταδιακά, δημιουργώντας μια απόκλιση που, αν δεν διορθωνόταν, θα οδηγούσε τις εποχές να μετακινούνται μήνα με τον μήνα.

Για να αποφευχθεί αυτό, καθιερώθηκαν τα δίσεκτα έτη, με την προσθήκη μίας ημέρας κάθε τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, αυτή η λύση δεν είναι τέλεια: η προσθήκη 24 ωρών αποτελεί μια μικρή «υπερδιόρθωση» σε σχέση με τις περίπου 23 ώρες και 15 λεπτά που πραγματικά απαιτούνται.

Το αποτέλεσμα είναι ένα διαρκές «πήγαινε-έλα» μεταξύ καθυστέρησης και υπερκάλυψης, που οδηγεί την ημερομηνία της ισημερίας να μετακινείται σταδιακά νωρίτερα. Έτσι, από το 2007 και μετά, η εαρινή ισημερία έχει εγκατασταθεί οριστικά στις 20 Μαρτίου, ενώ προς τα τέλη του αιώνα αναμένεται να εμφανίζεται ακόμη και στις 19.

Η γεωμετρία του ουρανού

Ανεξάρτητα από την ημερομηνία, η ισημερία παραμένει ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο. Εκείνη τη στιγμή, ο Ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό της Γης.

Λόγω της κλίσης του άξονα της Γης — περίπου 23,5 μοίρες — τα δύο ημισφαίρια φωτίζονται άνισα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις ισημερίες, όμως, οι ακτίνες του Ήλιου πέφτουν κάθετα στον άξονα περιστροφής, με αποτέλεσμα η γραμμή που χωρίζει τη μέρα από τη νύχτα να περνά ακριβώς από τους δύο πόλους.

Ο όρος «ισημερία» προέρχεται από τα λατινικά και σημαίνει «ίση νύχτα». Πολλοί θεωρούν ότι εκείνη την ημέρα το φως και το σκοτάδι διαρκούν ακριβώς 12 ώρες. Στην πράξη, αυτό δεν ισχύει απόλυτα.

Η ατμόσφαιρα της Γης προκαλεί ένα φαινόμενο που ονομάζεται διάθλαση: «λυγίζει» το φως του Ήλιου, επιτρέποντάς μας να τον βλέπουμε λίγο πριν ανατείλει και λίγο μετά τη δύση. Έτσι, η ημέρα είναι πάντα ελαφρώς μεγαλύτερη από τη νύχτα.

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

Η σημασία της ισημερίας δεν είναι σύγχρονη ανακάλυψη. Από την αρχαιότητα, οι πολιτισμοί είχαν αντιληφθεί τη σημασία της και κατασκεύασαν μνημεία που ευθυγραμμίζονται με το φαινόμενο.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα είναι η πυραμίδα Chichén Itzá στο Μεξικό. Κατά τη δύση του Ήλιου την ημέρα της ισημερίας, οι σκιές που σχηματίζονται στα σκαλιά του ναού δημιουργούν την οπτική ψευδαίσθηση ενός τεράστιου φιδιού που μοιάζει να κατεβαίνει προς τη βάση.

Πότε επιστρέφει η 21η Μαρτίου

Για όσους παραμένουν νοσταλγικοί της «παραδοσιακής» ημερομηνίας, τα νέα δεν είναι άμεσα ευχάριστα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αστρονόμων, η επόμενη φορά που η εαρινή ισημερία θα συμπέσει ξανά με την 21η Μαρτίου θα είναι το 2102.

Μέχρι τότε, η άνοιξη θα συνεχίσει να κάνει την είσοδό της… λίγο νωρίτερα από ό,τι μάθαμε στο σχολείο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
