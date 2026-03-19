Ανδρέας Παπανδρέου: Πέθανε ο «σοφέρ» του, Κώστας Μαρκάκης

Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος που έζησε για πολλά χρόνια στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου από την εποχή του ΠΑΚ και μετέπειτα της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ.

Λόγος γίνεται για τον Κώστα Μαρκάκη με καταγωγή από το Ηράκλειο της Κρήτης ο οποίος σύμφωνα με το patris.gr άφησε την τελευταία του πνοή ξημερώματα Τετάρτης, περίπου στις 2:30, ύστερα από ένα πρόβλημα υγείας που παρουσιάστηκε μετά από επέμβαση, στο σπίτι του, στο Ηράκλειο.

Ποιος ήταν ο Κώστας Μαρκάκης;

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα, ο Κώστας Μαρκάκης ήταν ο «σοφέρ» του Παπανδρέου στο Λονδίνο, όχι επίσημα, αλλά έτσι τον έλεγαν ως παρατσούκλι, λόγω του γεγονότος ότι ο Ανδρέας τον εμπιστευόταν να τον μεταφέρει όταν βρισκόταν εκεί. Αλλά όχι μόνο εκεί! Και στην Ελλάδα, την Αθήνα τότε κυρίως. Τα χρόνια του ΠΑΚ στάθηκε δίπλα του και μετέπειτα υπηρέτησε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, στα γραφεία της εταιρείας στο Λονδίνο.



Ο Κώστας Μαρκάκης έζησε μια μυθιστορηματική ζωή, δημιούργησε την πρώτη οικογένεια, φεύγοντας στα 20 του από την Κρήτη, και επέστρεψε 50 χρόνια μετά, για να παντρευτεί τον εφηβικό του έρωτα, που έζησε ως το τέλος μαζί της!



Η κηδεία του Κώστα Μαρκάκη θα γίνει σήμερα, στις 3 μετά το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην Αυγενική.