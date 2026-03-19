Βουβωνοκήλη: Ελάχιστα επεμβατική, οριστική θεραπεία  

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου, Γενικός Χειρουργός

Βουβωνοκήλη: Ελάχιστα επεμβατική, οριστική θεραπεία  
Η βουβωνοκήλη αποτελεί την πιο συχνή μορφή κήλης του κοιλιακού τοιχώματος και είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί σε μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου.

Η βουβωνοκήλη εντοπίζεται στη βουβωνική περιοχή, χαμηλά δηλαδή στο κοιλιακό τοίχωμα, πλησίον του σημείου μετάπτωσης του κορμού στα κάτω άκρα. Αν και παρατηρείται πολύ πιο συχνά στους άνδρες -περίπου 8 έως 10 φορές συχνότερα σε σύγκριση με τις γυναίκες- η εμφάνισή της και στο γυναικείο φύλο δεν είναι σπάνια και δεν θα πρέπει να υποτιμάται.

Όπως κάθε είδος κήλης του κοιλιακού τοιχώματος, η δημιουργία της βουβωνοκήλης συσχετίζεται με την ύπαρξη ενός αδύναμου σημείου στο κοιλιακό τοίχωμα. Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες και οι ιστοί της περιοχής παρουσιάζουν μία προοδευτική χαλάρωση, με αποτέλεσμα τη μείωση της αντοχής τους, γεγονός που συνεπάγεται τη δημιουργία μίας ευάλωτης περιοχής, μέσα από την οποία μπορεί να προβάλλουν προς τα έξω τα ενδοκοιλιακά όργανα, με συχνότερα ένα τμήμα του λεπτού εντέρου ή τμήμα του ενδοκοιλιακού λίπους (επίπλουν). Η προβολή ενός ή περισσοτέρων ενδοκοιλιακών οργάνων είναι υπεύθυνη με τη σειρά της για την εμφάνιση του χαρακτηριστικού εξογκώματος στη βουβωνική χώρα.

Σαφέστατα, σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της βουβωνοκήλης διαδραματίζουν διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι αυξάνουν την πίεση στο εσωτερικό της κοιλιάς (ενδοκοιλιακή πίεση) για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η συνεχής αυτή πίεση καταπονεί συνεχώς το κοιλιακό τοίχωμα και συμβάλλει στη σταδιακή χαλάρωσή του.

Πολλαπλοί είναι, λοιπόν, εκείνοι οι παράγοντες που προκαλούν τη χρόνια αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, με συνηθέστερους τον χρόνιο βήχα που παρατηρείται συχνά σε καπνιστές ή άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, τη χρόνια δυσκοιλιότητα καθώς και τη βαριά χειρωνακτική εργασία. Επιπλέον, η έντονη γυμναστική με βάρη μπορεί να επιβαρύνει την περιοχή, ιδιαίτερα αν δεν πραγματοποιείται σωστά. Άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες είναι το κάπνισμα, η προχωρημένη ηλικία, η εγκυμοσύνη, αλλά και η κληρονομικότητα, καθώς άτομα με συγγενείς πρώτου βαθμού που έχουν εμφανίσει βουβωνοκήλη έχουν αυξημένες πιθανότητες να την εμφανίσουν και τα ίδια.

Δρ. Κωνσταντίνος Αποστόλου, Γενικός Χειρουργός

Όσον αφορά στα συμπτώματα, η βουβωνοκήλη γίνεται συνήθως αντιληπτή ως μία διόγκωση ή εξόγκωμα στη βουβωνική περιοχή. Το εξόγκωμα αυτό συχνά αυξάνεται σε μέγεθος κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά όταν οι ασθενείς στέκονται όρθιοι, κινούνται ή καταπονούνται σωματικά, ενώ μπορεί να ελαττώνεται σε μέγεθος ή ακόμη και να εξαφανίζεται κατά την κατάκλιση ή τις πρωινές ώρες μετά τον ύπνο. Πολλοί άνθρωποι παρατηρούν μόνοι τους αυτήν τη μεταβολή, γεγονός που τους οδηγεί στο να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή.

Πέραν, ωστόσο, της εμφανούς διόγκωσης, η βουβωνοκήλη μπορεί να προκαλέσει αίσθημα βάρους, δυσφορίας ή ακόμη και πόνου στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά από σωματική κόπωση ή παρατεταμένη ορθοστασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως στους άνδρες, η κήλη μπορεί να επεκταθεί προς το όσχεο, προκαλώντας αύξηση του μεγέθους του οσχέου. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε πως παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματα είναι σε αρκετές περιπτώσεις ήπια και ενδεχομένως υφίστανται επί σειρά ετών, εντούτοις δεν θα πρέπει να αγνοούνται, καθώς η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί σημαντικά με την πάροδο του χρόνου.

Η βουβωνοκήλη δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρείται εντελώς αθώα, καθώς υποκρύπτει συγκεκριμένους κινδύνους και ενδεχόμενες επιπλοκές. Σε κάποιες περιπτώσεις, η βουβωνοκήλη μπορεί να μην επανέρχεται εύκολα στη θέση της μέσα στην κοιλιά, κατάσταση που ονομάζεται μη ανατασσόμενη βουβωνοκήλη. Αυτό σημαίνει ότι το περιεχόμενο της κήλης «παγιδεύεται» έξω από το κοιλιακό τοίχωμα και δεν μπορεί να επιστρέψει στη φυσιολογική του θέση. Εύλογα, η κατάσταση αυτή απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση και παρέμβαση.

Η πιο σοβαρή και επικίνδυνη, ωστόσο, δυνητική επιπλοκή της βουβωνοκήλης είναι η περίσφιξη της κήλης. Σε αυτή την περίπτωση, διακόπτεται η αιμάτωση του οργάνου που έχει παγιδευτεί μέσα στην κήλη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ισχαιμία και νέκρωση του ιστού εντός μόλις λίγων ωρών. Την περίσφιξη της βουβωνοκήλης θα την αντιληφθούμε από την παρουσία έντονου πόνου, ο οποίος συνοδεύεται συνήθως από ναυτία ή εμετό. Η περίσφιξη αποτελεί αναμφίβολα ένα επείγον περιστατικό και απαιτεί αμεσότατη χειρουργική αντιμετώπιση, καθώς μπορεί να απειλήσει τη βιωσιμότητα τόσο του περιεχόμενου σπλάγχνου όσο και του ιδίου του ασθενούς, αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της βουβωνοκήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική, καθώς πρόκειται για ένα ανατομικό πρόβλημα που δεν μπορεί να διορθωθεί με φαρμακευτική αγωγή ή άλλες συντηρητικές μεθόδους. Στόχος της χειρουργικής θεραπείας είναι η ανάταξη των περιεχόμενων σπλάγχνων εντός της περιτοναϊκής κοιλότητας, με την ταυτόχρονη αποκατάσταση του ελλείμματος του κοιλιακού τοιχώματος. Η γεφύρωση, λοιπόν, του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση ειδικού πλέγματος, το οποίο λειτουργεί ενισχυτικά και ελαττώνει εξαιρετικά σημαντικά το ενδεχόμενο μελλοντικής υποτροπής της βουβωνοκήλης.

Στη σύγχρονη χειρουργική, η αποκατάσταση της βουβωνοκήλης πραγματοποιείται πλέον όλο και πιο συχνά με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως η λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική. Οι μέθοδοι αυτές απαιτούν μικροσκοπικές τομές και προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα, σε σύγκριση με την κλασική ανοιχτή επέμβαση. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς αισθάνονται ελάχιστο έως καθόλου μετεγχειρητικό πόνο, παραμένουν λιγότερο χρόνο στο νοσοκομείο και επιστρέφουν άμεσα στις καθημερινές τους δραστηριότητες τους.

Συνοψίζοντας, η βουβωνοκήλη είναι μια συχνή αλλά άκρως αντιμετωπίσιμη κατάσταση, την ύπαρξη της οποίας δεν θα πρέπει να αγνοούμε. Η έγκαιρη διάγνωση και η ορθή χειρουργική αντιμετώπιση συμβάλλουν στην πρόληψη της ανάπτυξης των ενδεχόμενων επιπλοκών, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μία άριστη ποιότητα ζωής.

