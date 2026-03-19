Σε εξέλιξη η κρίσιμη συνάντηση των βενζινοπωλών με τον Θεοδωρικάκο - Αποφασίζουν για κινητοποιήσεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνάντηση των πρατηριούχων με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. Οι βενζινοπώλες ζητούν αναπροσαρμογή του πλαφόν που επιβλήθηκε στην τιμή των καυσίμων, καθώς τονίζουν ότι το παρόν καθεστώς δεν καθιστά βιώσιμη τη δουλειά τους.

Τους εκπροσώπους των πρατηριούχων υποδέχθηκαν ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος και η Δέσποινα Τσαγκάρη, διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής προστασίας καταναλωτή και αγοράς

Από πλευράς πρατηριούχων, το «παρών» δίνουν ο ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας, Μιχάλης Κιούσης, η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα κι ο πρόεδρος βενζινοπωλών Θεσσαλονίκης Θέμης Κιουρτζής, κι ο Γιάννης Μαυράκης πρόεδρος βενζινοπωλών Κρήτης.

Κύριο αίτημα των βενζινοπωλών είναι η αλλαγή στο πλαφόν που επιβλήθηκε στην τιμή στην αντλία, καθώς όπως τονίζουν, έχει καταστεί μη βιώσιμη η λειτουργία της συντριπτικής πλειονότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

