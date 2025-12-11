Προειδοποίηση του Ευρωπαίου επιτρόπου Άμυνας: Ο Τραμπ επιδιώκει να υπονομεύσει την ενότητα της ΕΕ

Φωτ. Αρχείου - Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στους Ευρωπαίους ηγέτες κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο στις 18 Αυγούστου 2025,

Μία ασυνήθιστα αυστήρη προειδοποίηση απηύθυνε στα κράτη-μέλη της ΕΕ ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Άμυνα την Πέμπτη (11/12), υποστηρίζοντας σε ανάρτησή του ότι η νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, η οποία υιοθετεί μία «ανταγωνιστική» στάση απέναντι στο μπλοκ, ισοδυναμεί με ένα γεωπολιτικό παιχνίδι για να εμποδίσει την Ευρώπη να γίνει ποτέ μια ενωμένη δύναμη.

Σε μια έντονη ανάρτηση στο blog του, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους υποστήριξε ότι οι αναφορές της Ουάσινγκτον περί «εξάλειψης του πολιτισμού» της Ευρώπης δεν βασίζεται σε γνήσιες ανησυχίες για τις αξίες ή τη δημοκρατία, αλλά σε σκληρούς γεωπολιτικούς υπολογισμούς των ΗΠΑ.

«Η ενότητα της ΕΕ είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των ΗΠΑ», έγραψε ο Κουμπίλιους, συνοψίζοντας τη λογική που, όπως είπε, υποκρύπτει το έγγραφο της κυβέρνησης Τραμπ.

«Καλλιέργεια αντίστασης» στην Ευρώπη

Σύμφωνα με το Politico, ο επίτροπος υπενθύμισε αποσπάσματα από τη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας (NSS) των ΗΠΑ που προτείνουν την «καλλιέργεια αντίστασης» εντός των ευρωπαϊκών κρατών και τη συνεργασία με συντηρητικά κόμματα επειδή είναι «έτοιμα να πολεμήσουν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στη δύναμή μας μέσω της ενότητας».

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Άμυνα, Άντριους Κουμπίλιους, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της ευρωπαϊκής Άμυνας και το σχέδιο REARM Europe στην έδρα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025. AP/Virginia Mayo

Η άποψη του Τραμπ για την Ευρώπη υπογραμμίστηκε σε συνέντευξή του στο Politico, όπου χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους ηγέτες «αδύναμους» και δήλωσε ότι θα υποστήριζε υποψηφίους στις ευρωπαϊκές εκλογές, ακόμη και με τον κίνδυνο να προσβάλει τις τοπικές ευαισθησίες.

«Ανταγωνιστής» των ΗΠΑ η ΕΕ

Ο Κουμπίλιους έγραψε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν πλέον μια πιο συνεκτική ΕΕ ως πιθανό ανταγωνιστή της επιρροής τους.

«Η ανταγωνιστική γλώσσα της NSS των ΗΠΑ για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προέρχεται από αμερικανικά αισθήματα για την "παλιά καλή Ευρώπη", αλλά από βαθιές στρατηγικές σκέψεις», έγραψε.

Ο Κουμπίλιους συνέδεσε την παγκόσμια άποψη της NSS με τις ιδέες του Έλμπριτζ Κόλμπι — τώρα ανώτερου αξιωματούχου του Πενταγώνου — στο έργο του «Η Στρατηγική της Άρνησης», όπου υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εμποδίσουν οποιαδήποτε περιοχή να αναπτύξει μια κυρίαρχη δύναμη που θα μπορούσε να περιορίσει την αμερικανική πρόσβαση στις αγορές.

Ο Κουμπίλιους σημείωσε ότι ο Κόλμπι αναγνωρίζει «την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μια πιο συνεκτική οντότητα που αναδύεται από αυτήν» ως «ικανή να καθιερώσει περιφερειακή ηγεμονία και να επιβαρύνει υπερβολικά ή ακόμη και να αποκλείσει το εμπόριο και τη συμμετοχή των ΗΠΑ».

Ο επίτροπος για την Άμυνα υποστήριξε ότι αυτές οι στρατηγικής ανησυχίες, και όχι οι ιδεολογικές διαφωνίες, εξηγούν τον ασυνήθιστα εχθρικό τόνο της NSS απέναντι στις Βρυξέλλες.

«Ας ελπίσουμε», κατέληξε, «ότι θα υπάρξει αρκετή σύνεση στην αμερικανική επικράτεια ώστε να μην αντιταχθεί στην ανάδυση μιας ενωμένης Ευρώπης».

Διαβάστε επίσης