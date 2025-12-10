«Κάρφωσε» Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Τραμπ: «Δεν θέλουμε να χάνουμε το χρόνο μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον για την ειρηνευτική διαδικασία στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι αντάλλαξε «αρκετά σκληρά λόγια» με Ευρωπαίους ηγέτες σήμερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας για την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι είχαμε κάποιες διαφωνίες σχετικά με άτομα, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», είπε.

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και των ευρωπαίων συμμάχων της Ουκρανίας αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη.

«Είπαμε ότι, πριν πάμε σε μια συνάντηση, θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα.

Θέλουν να πάμε σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη και θα λάβουμε μια απόφαση με βάση τα αποτελέσματα της συνάντησης. Δεν θέλουμε να χάνουμε τον χρόνο μας».

Παραδοχή Ζελένσκι φέρνει εξελίξεις

Σε νέα παρέμβασή του σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι τα 20 σημεία που αποτελούν την αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης της Ουκρανίας συνιστούν ένα «θεμελιώδες έγγραφο».

Αυτό έρχεται σε συνέχεια αναφορών του Bloomberg ότι η Ουκρανία έχει πλέον επιστρέψει επίσημα το σχέδιο στην Ουάσινγκτον.

Το αρχικό σχέδιο πρότασης των ΗΠΑ – το οποίο διέρρευσε ευρέως στα μέσα ενημέρωσης τον περασμένο μήνα – περιλάμβανε 28 σημεία και θεωρήθηκε ότι ευνοούσε τη Ρωσία.

Η Ουκρανία προσπάθησε έκτοτε να αλλάξει ορισμένες βασικές ρήτρες, όπως τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφάλειας, μετά από συνομιλίες με Αμερικανούς και Ευρωπαίους διαπραγματευτές. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η νέα πρόταση περιλαμβάνει πλέον 20 σημεία, αφού «αφαιρέθηκαν ορισμένα προφανώς αντιουκρανικά σημεία».

Στην απογευματινή ομιλία του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η χώρα του συντάσσει επίσης δύο επιπλέον έγγραφα: το πρώτο αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ και το δεύτερο την οικονομία και την ανασυγκρότηση.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει:

Τα 20 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου αποτελούν ένα θεμελιώδες έγγραφο. Εργαζόμαστε ενεργά για τα βασικά βήματα, πρέπει να είναι εφικτά. Από αυτό το θεμελιώδες έγγραφο, αναπτύσσουμε τουλάχιστον δύο επιπλέον. Το πρώτο αφορά την ασφάλεια – σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το δεύτερο αφορά την οικονομία, καλύπτοντας την ανασυγκρότηση και τις κοινές επενδύσεις.

Σήμερα, εστιάσαμε ειδικά στο οικονομικό έγγραφο. Οι αρχές του οικονομικού εγγράφου είναι απολύτως σαφείς και συμφωνούμε πλήρως με την αμερικανική πλευρά σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Θα ακολουθήσει ένα οικονομικό σχέδιο δράσης. Η Ευρώπη θα συμμετάσχει επίσης στην ανασυγκρότηση. Στο εγγύς μέλλον, σχεδιάζουμε να προχωρήσουμε και στα άλλα δύο έγγραφα. Ο Rustem Umerov θα συνεχίσει τις συζητήσεις.

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Έτοιμος για εκλογές

Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διεξάγει εκλογές σε καιρό πολέμου εντός των επόμενων τριών μηνών, εάν το κοινοβούλιο της Ουκρανίας και οι ξένοι σύμμαχοι το επιτρέψουν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγόρησε ότι έχει προσκολληθεί στην εξουσία.

Σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε στην απογευματινή ομιλία του ότι συζήτησε με το ουκρανικό κοινοβούλιο το ενδεχόμενο διεξαγωγής εκλογών.

