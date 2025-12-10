«Έτοιμος» για εκλογές ο Ζελένσκι σε 60 με 90 μέρες: Ζητάει τη βοήθεια των ΗΠΑ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει «έτοιμος για εκλογές» μετά την αμφισβήτηση της ουκρανικής δημοκρατίας από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε θα διεξάγει εκλογές το πολύ σε τρεις μήνες, εφόσον το Κίεβο λάβει τη βοήθεια των συμμάχων 

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη σύζυγό του
Ukrainian Presidential Press Office
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να διεξάγει εκλογές σε καιρό πολέμου εντός των επόμενων τριών μηνών, εάν το κοινοβούλιο της Ουκρανίας και οι ξένοι σύμμαχοι το επιτρέψουν, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ τον κατηγόρησε ότι έχει προσκολληθεί στην εξουσία.

Εμφανώς ενοχλημένος από την παρέμβαση του Τραμπ, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι «αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τον λαό της Ουκρανίας , όχι ανθρώπους από άλλα κράτη, με όλο τον σεβασμό προς τους εταίρους μας». Ωστόσο, υποσχέθηκε να διερευνήσει τρόπους διεξαγωγής ψηφοφορίας τους επόμενους μήνες. «Δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα τίθεται σήμερα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τους εταίρους μας, θα απαντήσω πολύ σύντομα: κοιτάξτε, είμαι έτοιμος για εκλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι το βράδυ της Τρίτης (9/12).

«Επιπλέον, ζητώ από τις Ηνωμένες Πολιτείες να με βοηθήσουν, ενδεχομένως μαζί με Ευρωπαίους συναδέλφους, να διασφαλίσω την ασφάλεια των εκλογών και στη συνέχεια, μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξάγει τις εκλογές. Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά σε μια μακροσκελή συνέντευξη στο Politico που δημοσιεύθηκε νωρίτερα την Τρίτη. «Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία».

Η πενταετής θητεία του Ζελένσκι έληξε τον Μάιο του περασμένου έτους, αλλά το ουκρανικό σύνταγμα απαγορεύει τις εκλογές σε καιρό πολέμου, και ακόμη και οι πολιτικοί του αντίπαλοι έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι λόγοι ασφαλείας και πολιτικές παραμέτροι δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου.

«Θα προκαλούσε μόνο κακό», δήλωσε ο Σερχί Ραχμάνιν, βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Holos. «Είναι ο αρχιστράτηγος και η χώρα βρίσκεται σε μια θέση όπου δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, όποια προβλήματα κι αν έχουμε μαζί του. Θα βοηθούσε μόνο τον εχθρό», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα δύο βασικά ερωτήματα που πρέπει να επιλυθούν θα είναι το υλικοτεχνικό, το πώς θα μπορούν να ψηφίζουν οι στρατιώτες, τα εκατομμύρια των εκτοπισμένων και όσοι ζουν υπό κατοχή, και δεύτερον, πώς θα διεξαχθούν νόμιμα οι εκλογές, δεδομένου ότι ισχύει στρατιωτικός νόμος.

Ζήτησε συμβουλές από συμμάχους σχετικά με τη διασφάλιση των εκλογών και από βουλευτές σχετικά με την τροποποίηση του νόμου ώστε να επιτραπούν οι εκλογές. «Περιμένω προτάσεις από εταίρους, περιμένω προτάσεις από τους βουλευτές μας και είμαι έτοιμος να πάω σε εκλογές», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις του κατά την επιστροφή του στην Ουκρανία μετά από διπλωματική περιοδεία σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η οποία πραγματοποιήθηκε καθώς ο Λευκός Οίκος έχει αυξήσει την πίεση στο Κίεβο να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων την Τρίτη, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία θα κάνει ό,τι μπορεί για να οργανώσει μια συνάντηση υψηλού επιπέδου με τις ΗΠΑ εντός των επόμενων δύο εβδομάδων για μια ειρηνευτική συμφωνία. Είπε επίσης ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για μια κατάπαυση του πυρός σε ενεργειακές υποδομές εάν συμφωνήσει η Ρωσία.

Το Σαββατοκύριακο, ο γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ, δήλωσε σε συνέδριο στη Ντόχα ότι ο Ζελένσκι παρατείνει τον πόλεμο επειδή ανησυχεί ότι διαφορετικά θα χάσει την εξουσία. Υπονόησε επίσης ότι ο Τραμπ μπορεί να «αποσυρθεί» από την Ουκρανία εάν ο πόλεμος δεν τελειώσει σύντομα. «Δεν είναι σωστό. Αλλά δεν είναι και ακριβώς λάθος», είπε ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό του γιου του.

Οι ΗΠΑ έχουν υποδείξει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να εγκαταλείψει την περιοχή του Ντονμπάς για να επιτύχει ειρήνη, μια κίνηση που θα ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλής στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει επίσης καμία ένδειξη ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμφωνήσει, ακόμη και σε μια που θα φαινόταν ωφέλιμη για τη Μόσχα.

