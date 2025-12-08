«Απογοητευμένος» ο Τραμπ με τον Ζελένσκι: «Δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ προσάπτει στον Ουκρανό ομόλογό του πως «δεν έχει διαβάσει» την ειρηνευτική πρόταση της κυβέρνησής του

Γιάννης Φιλιππάκος

AP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε το βράδυ της Κυριακής τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσάπτοντάς του πως «δεν έχει διαβάσει» την πρόταση με σκοπό να συναφθεί ειρηνευτική συμφωνία που παρουσιάστηκε πριν από τρεις εβδομάδες κι αποτελεί αντικείμενο χωριστών συνομιλιών της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα και το Κίεβο.

«Μιλήσαμε λοιπόν στον πρόεδρο Πούτιν, μιλήσαμε με Ουκρανούς ηγέτες, ιδίως τον Ζελένσκι, τον πρόεδρο Ζελένσκι και πρέπει να πω ότι είμαι λιγάκι απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση» της αμερικανικής κυβέρνησης για να υπάρξει διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία, είπε ο Τραμπ ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στην αμερικανική πρωτεύουσα.

