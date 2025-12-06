Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: «Η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συμφώνησε για τα επόμενα βήματα, και με τη μορφή που θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Επικοινωνία Ζελένσκι με Γουίτκοφ και Κούσνερ: «Η Ουκρανία αποφασισμένη για πραγματική ειρήνη»
AP
O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι είχε μακρά, «εποικοδομητική» και «ουσιαστική» τηλεφωνική συνομιλία με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

«Η Ουκρανία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει να συνεργάζεται με καλή πίστη με την αμερικανική πλευρά για την επίτευξη πραγματικής ειρήνης. Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα και το σχήμα υπό το οποίο θα διεξαχθούν οι συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες", έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, χωρίς να αναφέρει περισσότερα στοιχεία.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε ότι στη συνομιλία συζητήθηκαν κυρίως "τα βασικά θέματα που θα μπορούσαν να εγγυηθούν το τέλος της αιματοχυσίας", όπως και "τον κίνδυνο η Ρωσία να μην τηρήσει τις υποσχέσεις της".

Ουκρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές συναντήθηκαν σήμερα στη Φλόριντα για την τρίτη ημέρα των συνομιλιών τους, οι οποίες εστιάζουν στο σχέδιο της Ουάσινγκτον για το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την ευρείας κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι περιμένει να επιστρέψουν οι δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές, ο Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων Αντρίι Γκνάτοφ, "με τη λεπτομερή αναφορά" των συνομιλιών.

"Δεν μπορούμε να συζητάμε τα πάντα στο τηλέφωνο, είναι απαραίτητο λοιπόν να εργαστούμε στενά και εμπεριστατωμένα με τις ομάδες μας στις ιδέες και τις προτάσεις", δήλωσε. "Η προσέγγισή μας είναι ότι όλα πρέπει να είναι εφαρμόσιμα, κάθε καθοριστικό μέτρο για την ειρήνη, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση".

Παράλληλα, νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά των ουκρανικών υποδομών, κυρίως ενεργειακών εγκαταστάσεων, έχουν αφήσει χωρίς θέρμανση και νερό χιλιάδες νοικοκυριά, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Ο Μακρόν θα συναντηθεί με Ζελένσκι, Στάρμερ και Μερτς τη Δευτέρα στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι θα ταξιδέψει στο Λονδίνο τη Δευτέρα για να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως επίσης και με τους ηγέτες της Βρετανίας και της Γερμανίας για να συζητήσουν την κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Η Ουκρανία μπορεί να υπολογίζει στην ακλόνητη υποστήριξή μας. Αυτό είναι το ουσιαστικό σημείο των προσπαθειών που κάνουμε, στο πλαίσιο της Συμμαχίας των Προθύμων», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Θα συνεχίσουμε αυτές τι προσπάθειες μαζί με τους Αμερικανούς για να παρέχουμε στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας, χωρίς της οποίες, δεν μπορεί να υπάρξει ζωτική και διαρκής ειρήνη. Αυτό που διακινδυνεύεται στην Ουκρανία είναι επίσης, η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της», πρόσθεσε ο ίδιος.

