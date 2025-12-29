Αστυνομία: Φορητές κάμερες σε ειδικές ομάδες για ενίσχυση της ασφάλειας στην Αθήνα

Η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισε να θέσει σε εφαρμογή τη χρήση φορητών καμερών που θα φορούν πάνω στη στολή τους αστυνομικοί ειδικών ομάδων. Οι κάμερες αυτές θα καταγράφουν εικόνα και ήχο, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση εγκληματικών ενεργειών.

Το μέτρο θα ισχύσει από το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου 2025 έως το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου 2026 και θα εφαρμοστεί σε συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας. Πρόκειται κυρίως για κεντρικά και επιβαρυμένα σημεία, όπως τα Εξάρχεια, η Ομόνοια, η Κυψέλη, ο Άγιος Παντελεήμονας, το Σύνταγμα, η Ακρόπολη και ο Κολωνός.

Οι κάμερες θα χρησιμοποιούνται από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ και άλλων ειδικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, σκοπός είναι να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, να αποτρέπονται παραβατικές συμπεριφορές και να υπάρχει καλύτερη καταγραφή και διαχείριση περιστατικών, ιδιαίτερα την περίοδο των εορτών.

Kατά την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, από την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 30/12/2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 06/01/2026 εντός της εδαφικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων: Εξαρχείων, Ομονοίας, Κολωνού, Κυψέλης, Αγίου Παντελεήμονα, Συντάγματος, Ακροπόλεως, και ειδικότερα:

(α) Στην περιφέρεια του Τ.Δ.Ε.Ε. Εξαρχείων, που περικλείεται από τις οδούς: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λ. Αλεξάνδρας, Κόνιαρη, Μελίνας Μερκούρη, Ευέλπιδος Ρογκάκου Ηλία, Οίτης, Σίνα, Λεωφ. Βενιζέλου Ελευθερίου (Πανεπιστημίου), 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Λεωφ. Αλεξάνδρας,

(β) Στην περιφέρεια του Τ.Δ.Ε.Ε. Αγίου Παντελεήμονα, που περικλείεται από τις οδούς: Λεωφ. Κηφισού, Λιοσίων, Ζορμπά, Αγίου Δημητρίου Όπλων, Ρικάκη, Στρατηγού Δαγκλή, Καπιδάκη, Λ. Ιωνίας (γραμμές Η.Σ.Α.Π.), Νικοπόλεως, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Ιουλιανού, Λιοσίων, Δομοκού, Ζαχία, Κωνσταντινουπόλεως, Σεπολίων, Αγίου Μελετίου, Δυρραχίου, Λεωφ. Κηφισού, Λιοσίων,

(γ) Στην περιφέρεια του Τ.Δ.Ε.Ε. Κυψέλης, που περικλείεται από τις οδούς: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Αμοργού, Τραυλαντώνη, Ελικώνος, Κοκκερέλ, Αγίων Αναργύρων, Λεοντίου, Γανυμήδου, Κουρτίου, Ειρηναίου, Ωρίωνος, Αυξεντίου, Ελληνικού, Μουσών, Καρπενησιώτη, Μπουαίων, Αυγερινού, Ανηφορίτη, Σπυριδόγιαννη, Ζολιώτη, Κυρίλλου Λουκάρεως, Λ. Αλεξάνδρας, 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), Αμοργού,

(δ) Στην περιφέρεια του Τ.Δ.Ε.Ε. Ομονοίας, που περικλείεται από τις οδούς: Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Σεπολίων, Ιουλιανού, Πατησίων, Αιόλου, Λυκούργου, Πειραιώς, Παναγή Τσαλδάρη, Πέτρου Ράλλη, Σαλαμίνος, Αγίας Άννης,

(ε) Στην περιφέρεια του Τ.Δ.Ε.Ε. Ακροπόλεως, που περικλείεται από τις οδούς: Αιόλου, Πανεπιστημίου, Εδουάρδου Λω, Σταδίου, Φιλελλήνων, Σιμωνίδου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Λ. Συγγρού, Αμβροσίου Φραντζή, Κασομούλη, Λεωφ. Βουλιαγμένης, Φιλομήλας, Ζεύξιδος Ελευθερίας, Γράμμου, Μπακνανά, Βιέννα, Ακρωτηρίου, Πρασινίκα, Κράτητος, Λεωφ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρόης, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ερμού, Αθηνάς, Λυκούργου,

(στ) Στην περιφέρεια του Τ.Δ.Ε.Ε. Κολωνού, που περικλείεται από τις οδούς: Δυρραχίου, Σεπολίων, Κωνσταντινουπόλεως, Ιωαννίνων, Βασιλείου του Μεγάλου, Π. Ράλλη, Σαλαμινίας, Αγίας Άννης, Μαρκόνι, Λεωφ. Αθηνών, Λεωφ. Κηφισού,

(ζ) Στην περιφέρεια του Τ.Δ.Ε.Ε. Συντάγματος, που περικλείεται από τις οδούς: Σταδίου, Εδουάρδου Λω, Σίνα, Οίτης, Ευέλπιδος Ρογκάκου Ηλία, Κλεομένους, Λουκιανού, Αριστίππου, Χοϊδά, Αριστοδήμου, Μελίνας Μερκούρη, Λάχητος, Πέτρου Κόκκαλη, Βασιλίσσης Σοφίας, Λούρου Κ., Λαοδικείας, Νυμφαίου, Βακχυλίδου, Αλκμάνος, Σατόμης, Ρούμελης, Ούλωφ Πάλμε, Ευφρονίου, Διοχάρους, Ουμπλιανής, Λεωφ. Βασ. Αλεξάνδρου, Μιχαλακοπούλου, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Αθανασίου Διάκου, Λεωφ. Συγγρού, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Σιμωνίδου, Φιλελλήνων, Σταδίου, Εδουάρδου Λω.