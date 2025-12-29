Νέα Ιωνία: Μπετονιέρα τραυμάτισε σοβαρά ηλικιωμένη

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση μίας πεζής, σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (29/12) στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μια μπετονιέρα, στη συμβολή των οδών Βυζαντίου και Αλαμάνας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μία 74χρονη, τη στιγμή που διέσχιζε τον δρόμο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας της περιοχής.