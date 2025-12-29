Τα 40+1 δεδομένα του 2025 που δεν θα πιστέψετε ότι είναι αληθινά

Οι συντάκτες του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic είχαν μια πολυάσχολη χρονιά το 2025, διερευνώντας τα όρια της ανθρώπινης συνείδησης και της τεχνολογίας επεξεργασίας γονιδίων, μελετώντας την πανταχού παρουσία των μικροπλαστικών, ερευνώντας τις ρίζες μιας μυστηριώδους «επιδημίας» ALS και ακόμη και ψάχνοντας μέσα στα ερείπια της κατεστραμμένης -λόγω της απόφασης για οικοδόμηση μιας τεράστιας αίθουσας χορού- ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου.

Αυτά είναι 41 παράξενα και ευχάριστα facts, σύμφωνα με το περιοδικό The Atlantic:

1. Σύμφωνα με ορισμένες έρευνες, κατά μέσο όρο, τα χέρια των γυναικών είναι πιο ευαίσθητα στη ζέστη από αυτά των ανδρών.

2. Οι ΗΠΑ απελευθερώνουν 100 εκατομμύρια στειρωμένες μύγες στο Μεξικό κάθε εβδομάδα.

3. Ένα είδος θαλάσσιου γυμνοσάλιαγκα που ονομάζεται Elysia chlorotica φαίνεται να μπορεί να φωτοσυνθέτει.

4. Η μουσική της διαφήμισης της Pepsi-Cola ήταν η πιο αναγνωρίσιμη μελωδία στις ΗΠΑ το 1942, σύμφωνα με έρευνα.

5. Οι δορυφόροι έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν την αναπνοή που εκτοξεύεται από τον φυσητήρα μιας φάλαινας.

6. Επιστήμονες ανακάλυψαν — ή δημιούργησαν, ανάλογα πώς το βλέπει κάποιος — ένα νέο χρώμα που ονομάζεται «olo».

7. Οι σύγχρονες πατάτες πιθανότατα προέρχονται από ένα αρχαίο φυτό ντομάτας.

8. Σύμφωνα με έναν υπολογισμό, οι δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσώπευαν το 92% της αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

9. Ένα μωρό με μια σπάνια γενετική πάθηση έγινε το πρώτο παιδί που έλαβε εξατομικευμένη θεραπεία γονιδιακής επεξεργασίας CRISPR για να διορθώσει τη συγκεκριμένη μετάλλαξη στο DNA του.

10.Στα τέλη του 1800, οι παίκτες του μπέιζμπολ χρησιμοποιούσαν τετράγωνα ρόπαλα.

11. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Little League προσπάθησε να αποτρέψει τα κορίτσια από το να παίζουν μπέιζμπολ, λέγοντας ότι αν δέχονταν χτύπημα από μια μπάλα μπορεί να κατέληγαν να πάσχουν από καρκίνο του μαστού.

12. Τα έντομα πιθανώς αποτελούν περισσότερο από το μισό όλων των ζωικών ειδών, αλλά περίπου το 80% δεν έχει καταγραφεί ποτέ από τους ερευνητές.

13. Στο Μαλιμπού, υπάρχει ένα σμήνος άγριων παπαγάλων που μάλλον ήταν κατοικίδια που δραπέτευσαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς το 1961.

14. Ένα γεράκι έμαθε να χρησιμοποιεί τους φωτεινούς σηματοδότες για να επιτίθεται στα θηράματά του.

15. Μια μελέτη του 2018 από την Δανία, διαπίστωσε ότι οι τενίστες ζουν περισσότερο από τους κολυμβητές, τους ποδηλάτες και τους δρομείς.

16. Οι νικητές του βραβείου Όσκαρ Καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας από το 2011 έως το 2013 ήταν όλοι για τρισδιάστατες ταινίες.

17. Ορισμένοι κτηνίατροι συνιστούν την χρήση αντηλιακού στα κατοικίδια, ειδικά όταν έχουν ανοιχτόχρωμο τρίχωμα.

18. Στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, υπάρχει ένας στρατός από σκυλιά ρομπότ που επιθεωρεί αυτοκίνητα σε ένα εργοστάσιο της Hyundai.

19. Δεν υπάρχουν αρκετά φρούτα και λαχανικά στον κόσμο για να επιτρέψουν στην αμερικανική βιομηχανία τροφίμων να στραφεί εξ ολοκλήρου στις φυσικές χρωστικές ουσίες.

20. Η πρώτη επαγγελματική λίγκα μπέιζμπολ γυναικών στις ΗΠΑ θα ξεκινήσει να παίζει την άνοιξη του 2026.

21. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 25.000 αστεροειδείς ικανοί να καταστρέψουν πόλεις σε τροχιές κοντά στη Γη.

22.Το 1972, περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους που πέθαναν στις ΗΠΑ υποβλήθηκε σε αυτοψία. Από τότε, το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί σε λιγότερο από έναν στους δέκα.

23. Η λέξη «cooties» αρχικά αναφερόταν στις ψείρες και άλλα έντομα που δαγκώνουν, τα οποία αντιμετώπισαν οι Αμερικανοί στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

24. Μια «επιδημία» ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση) σε μια μικρή γαλλική πόλη μπορεί να προκλήθηκε από άγρια μανιτάρια.

25. Στη φύση, τα αυγά είναι εποχιακά προϊόντα.

26. Τα πορτοκάλια από διαφορετικές περιοχές μπορεί να έχουν πολύ διαφορετική γεύση. Γι' αυτόν τον λόγο, οι παραγωγοί αναμειγνύουν διάφορους χυμούς για να διατηρήσουν σταθερή γεύση, όπως κάνουν οι παραγωγοί κρασιού και ουίσκι.

27. Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα λεγόμενα πατενταρισμένα φάρμακα περιείχαν μερικές φορές... εκρηκτικά.

28. Τα προβλήματα γονιμότητας στους άνδρες μπορούν συχνά να ξεπεραστούν εάν υποβληθεί σε θεραπεία η σύντροφος, ακόμη και αν αυτή δεν έχει προβλήματα γονιμότητας.

29. Από τον όρο ζώο, σύμφωνα με τον ορισμό που παρέχει το Animal Welfare Act’s, εξαιρούνται τα ψάρια, τα έντομα, τα κεφαλόποδα και πολλά ποντίκια και αρουραίοι.

30. Στην Ιαπωνία, μπορείτε να αγοράσετε σάλτσα σόγιας, η οποία θα έχει αντισώματα στρουθοκαμήλου.

31. Όταν το μαρούλι είναι μολυσμένο με E. coli, όσο και αν το πλύνουμε δεν θα το απαλλάξει από το βακτήριο.

32. Κάθε άψυχο αντικείμενο είναι βασικά μια συλλογή από άτομα.

33. Το AppleWatch μπορεί να ανιχνεύσει αν ο χρήστης που το φοράει βλέπει εφιάλτη. Δονείται αρκετά για να σταματήσει τον κακό όνειρο, αλλά όχι τόσο ώστε να τον ξυπνήσει.

34. Το 1999, ένας ασθενής που βρισκόταν σε φυτική κατάσταση άρχισε ξαφνικά να μιλάει αφού του χορηγήθηκε ζολπιδέμη.

35. Ο επίσημος αριθμός φεγγαριών του Κρόνου διπλασιάστηκε φέτος, αφού οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ανακάλυψη 128 νέων δορυφόρων.

36. Μια νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης ξόδεψε 1,8 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το URL www.friend.com.

37. Το να αποκαλείς ένα αγαπημένο πρόσωπο με το όνομά του προκαλεί σε μερικούς ανθρώπους άγχος ή ναυτία.

38. Εάν θέλετε να αυξήσετε την μυϊκή σας μάζα, αρκεί να φάτε μόνο 10% περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζεται το σώμα για να συντηρηθεί.

39. Λόγω της παγκόσμιας έλλειψης κακάο, οι ζαχαροπλάστες τροποποιούν τις συνταγές τους, ώστε τα γλυκά τους να μην περιέχουν πολύ σοκολάτα — ή και καθόλου.

40. Η πιο σημαντική απολυμαντική ιδιότητα του σαπουνιού είναι ότι κάνει τα χέρια σας να γλιστράνε, ώστε να απομακρύνει τα υπολείμματα.

41. Μια οδοντόβουρτσα με πλαστικές τρίχες μπορεί να προσθέσει από 30 έως 120 σωματίδια μικροπλαστικού με κάθε πλύση.