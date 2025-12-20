Κακάο σε ελεύθερη πτώση, σοκολάτα στα ύψη

οι τιμές του κακάου κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων 60 και πλέον ετών

Newsbomb

Κακάο σε ελεύθερη πτώση, σοκολάτα στα ύψη

«Καίει» η τιμή της σοκολάτας στην Ελλάδα

PEXELS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρότι οι τιμές του κακάου ετοιμάζονται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 1960, οι τιμές της σοκολάτας στα ράφια των καταστημάτων δεν δείχνουν τουλάχιστον προς το παρόν να ακολουθούν την ίδια πορεία.

Μετά το ιστορικό ράλι της περασμένης χρονιάς, οι τιμές του κακάου κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων 60 και πλέον ετών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα δουν σύντομα φθηνότερη σοκολάτα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ειδικοί εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση στο κακάο θα αρχίσει να περνά στις τελικές τιμές το νωρίτερο από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ασθένειες στις βασικές χώρες παραγωγής, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, που καλύπτουν πάνω από το μισό της παγκόσμιας προσφοράς, είχαν οδηγήσει πέρυσι τις τιμές σε ιστορικό υψηλό, έως και τα 13.000 δολάρια ανά τόνο. Με τη βελτίωση των προοπτικών της σοδειάς και την εξασθένηση της ζήτησης, οι τιμές έχουν υποχωρήσει φέτος περίπου κατά 50%, μια πτώση που καταγράφεται ως η μεγαλύτερη από τότε που τηρούνται επίσημα στοιχεία.

Οι παραγωγοί «καίνε» ακριβά αποθέματα

Παρά τη σημαντική αυτή διόρθωση, οι λιανικές τιμές δεν μειώνονται για μια σειρά λόγων. Όπως σημειώνει ο Τζόναθαν Πάρκμαν της Marex Group, η βιομηχανία σοκολάτας εξακολουθεί να λειτουργεί με αποθέματα που αγοράστηκαν σε «υψηλές και επώδυνες» τιμές, και η απορρόφηση αυτών των ποσοτήτων απαιτεί χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένων κόστους, οι παραγωγοί δεν προχώρησαν μόνο σε ανατιμήσεις, αλλά και σε αλλαγές στις συνταγές, πολλές από τις οποίες δύσκολα ανατρέπονται. Από τους μεγάλους ομίλους τροφίμων έως τους μικρούς artisanal σοκολατοποιούς, ο κλάδος προσπαθεί να εξισορροπήσει κόστη και περιθώρια κέρδους, γεγονός που καθιστά απίθανη μια γρήγορη μείωση των τιμών στο ράφι.

Με την αύξηση των τιμών βασικών τροφίμων όπως το κρέας και ο καφές, οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θα συνεχίσουν να περιμένουν πότε η σοκολάτα θα ξαναγίνει μια «προσιτή» απόλαυση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Καινούργια επιχείρηση των ΗΠΑ για κατάσχεση πλοίου που βρίσκεται ανοιχτά της Βενεζουέλας

19:55ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Η μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού για την Πρωτοχρονιά και οι αβεβαιότητες

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Δεν έχουμε βλέψεις σε ξένα εδάφη, αλλά δεν θα επιτρέψουμε παραβίαση των δικαιωμάτων μας

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης μεταβαίνει σε Ιερουσαλήμ και Ραμάλα -Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

19:15TRAVEL

Γερμανία: Από το 2026 νέα αεροπορική θα πετάει στην Ελλάδα

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Κλαδί έσπασε λόγω ισχυρών ανέμων και έπεσε πάνω σε ποδηλάτη - Δείτε βίντεο

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλειστή από τους αγρότες η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας - Τι ώρα θα ανοίξει

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Αυτοκίνητο αναποδογύρισε και προσγειώθηκε σε αυλή σπιτιού (εικόνα)

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Τουλάχιστον πέντε μέλη του ISIS σκοτώθηκαν σε αμερικανικά αντίποινα

18:57ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γερμανίδα μηχανικός σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα με πύραυλο του Τζεφ Μπέζος - Δείτε βίντεο

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Στις φλόγες μεγάλος τερματικός σταθμός στην Οδησσό έπειτα από ρωσική επίθεση

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Καταγγελία σε βάρος πρώην αστυνομικού για κατάχρηση ανηλίκου

18:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κακάο σε ελεύθερη πτώση, σοκολάτα στα ύψη

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκε ΙΧ στη λεωφόρο Κηφισίας - Δείτε φωτογραφίες

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ προτείνουν τριμερή συνάντηση με τη Ρωσία στο Μαϊάμι

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν 26χρονο που κρατούσε μαχαίρι σε μπαρ στην Κορσική

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

18:03ΥΓΕΙΑ

Στο μικροσκόπιο των επιστημόνων οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε εγκύους και βρέφη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΚΑΙΡΟΣ

Σιβηρικό ψύχος στην Ευρώπη: Έρχεται «χειμώνας από τα παλιά» στο τέλος της χρονιάς - Χιόνια και στην Ελλάδα- Το φαινόμενο της Αιφνίδιας Στρατοσφαιρικής Θέρμανσης

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ηρακλής» φέρνει χιόνια στην Ελλάδα και στις... βάρκες - Το πολικό σενάριο

18:44WHAT THE FACT

Ένας εκπληκτικός χάρτης του πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού 

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιώργος Ηλιόπουλος: Ο άνθρωπος που κατασκεύασε μόνος του αεροπλάνο - Ετοιμάζεται να το εξάγει στις ΗΠΑ - «Απορώ κι εγώ πώς τα κατάφερα»

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Μαγνησία: Νεκρός ο πρόεδρος του χωριού Πινακάτες - Κατέρρευσε από εγκεφαλικό μπροστά στη σύζυγο και τα παιδιά του

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

21:10ΚΑΙΡΟΣ

Ξεκαθαρίζει ο καιρός των εορτών: Τι αναφέρουν τα μοντέλα GFS και ECMWF μέρα προς μέρα

08:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Γλυφάδα: Καταργείται ολόκληρο δημοτικό σχολείο λόγω λίγων εγγραφών στην Α' Δημοτικού - Σε όμορα θα «μοιραστούν» οι μαθητές

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Ζουράφα ή Ζγόραφα: μια άγνωστη νησίδα ΒΑ της Σαμοθράκης, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Βρετανία: Φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου τον δείχνει ξαπλωμένο στα πόδια πέντε γυναικών

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία  - 12 συλλήψεις

13:51WHAT THE FACT

Υγρασία στο σπίτι: Η «πολωνική μέθοδος» για να εξαφανιστεί αμέσως

11:07ΕΛΛΑΔΑ

Κολωνάκι: Δολοφονία αποδείχθηκε ο θάνατος της Ελένης Παπαδοπούλου - Πότισαν τα ρούχα της με βενζίνη

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η αποκάλυψη της σπιτονοικοκυράς του 33χρονου - «Πήγαινε σε ένα καφέ για διάβασμα»

13:20WHAT THE FACT

Όταν η Γη «ούρλιαξε»: Ο πιο δυνατός ήχος στην ιστορία του πλανήτη

06:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δύο προτάσεις Τσίπρα για άμεση λύση της κρίσης με τους αγρότες - «Λύσεις υπάρχουν, όπως και λεφτά στο δημόσιο ταμείο»

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Πληροφορίες ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επίθεση κατά του Ιράν

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Χιονοεκπλήξεις προ των πυλών του 2026 - Η πρόβλεψη Τσατραφύλλια

12:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα» στέλνει πολικό ψύχος στη Μεσόγειο - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός σε τροχαίο ο 37χρονος Λάζαρος - Προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε τοιχίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ