Κακάο σε ελεύθερη πτώση, σοκολάτα στα ύψη

Παρότι οι τιμές του κακάου ετοιμάζονται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση από το 1960, οι τιμές της σοκολάτας στα ράφια των καταστημάτων δεν δείχνουν τουλάχιστον προς το παρόν να ακολουθούν την ίδια πορεία.

Μετά το ιστορικό ράλι της περασμένης χρονιάς, οι τιμές του κακάου κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων 60 και πλέον ετών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές θα δουν σύντομα φθηνότερη σοκολάτα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ειδικοί εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση στο κακάο θα αρχίσει να περνά στις τελικές τιμές το νωρίτερο από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι ασθένειες στις βασικές χώρες παραγωγής, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Γκάνα, που καλύπτουν πάνω από το μισό της παγκόσμιας προσφοράς, είχαν οδηγήσει πέρυσι τις τιμές σε ιστορικό υψηλό, έως και τα 13.000 δολάρια ανά τόνο. Με τη βελτίωση των προοπτικών της σοδειάς και την εξασθένηση της ζήτησης, οι τιμές έχουν υποχωρήσει φέτος περίπου κατά 50%, μια πτώση που καταγράφεται ως η μεγαλύτερη από τότε που τηρούνται επίσημα στοιχεία.

Οι παραγωγοί «καίνε» ακριβά αποθέματα

Παρά τη σημαντική αυτή διόρθωση, οι λιανικές τιμές δεν μειώνονται για μια σειρά λόγων. Όπως σημειώνει ο Τζόναθαν Πάρκμαν της Marex Group, η βιομηχανία σοκολάτας εξακολουθεί να λειτουργεί με αποθέματα που αγοράστηκαν σε «υψηλές και επώδυνες» τιμές, και η απορρόφηση αυτών των ποσοτήτων απαιτεί χρόνο.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένων κόστους, οι παραγωγοί δεν προχώρησαν μόνο σε ανατιμήσεις, αλλά και σε αλλαγές στις συνταγές, πολλές από τις οποίες δύσκολα ανατρέπονται. Από τους μεγάλους ομίλους τροφίμων έως τους μικρούς artisanal σοκολατοποιούς, ο κλάδος προσπαθεί να εξισορροπήσει κόστη και περιθώρια κέρδους, γεγονός που καθιστά απίθανη μια γρήγορη μείωση των τιμών στο ράφι.

Με την αύξηση των τιμών βασικών τροφίμων όπως το κρέας και ο καφές, οι καταναλωτές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες θα συνεχίσουν να περιμένουν πότε η σοκολάτα θα ξαναγίνει μια «προσιτή» απόλαυση.