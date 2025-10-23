Λευκός Οίκος: Κατεδαφίστηκε η Ανατολική Πτέρυγα - Φωτογραφίες

Οι εργασίες συνεχίζονται στο κατεδαφισμένο σε μεγάλο βαθμό τμήμα της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον, πριν από την κατασκευή μιας νέας αίθουσας χορού

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή της αίθουσας χορού, στον Λευκό Οίκο με ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα να έχει ήδη μετατραπεί σε μπάζα, σύμφωνα με φωτογραφίες του Associated Press.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος φιλοδοξεί να κατασκευάσει στη θέση του μία αίθουσα χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσια σε μέγεθος από τον Λευκό Οίκο, και σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ τη χρηματοδότηση του έργου θα την αναλάβει ο ίδιος και «μερικοί φίλοι του», χωρίς να επιβαρυνθούν οι Αμερικανοί φορολογούμενοι.

Ωστόσο, οι δωρητές παραμένουν άγνωστοι καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ακόμη δημοσιεύσει πλήρη λίστα ονομάτων.

Ο Τραμπ σύμφωνα με το ABCNews αυξάνει την εκτίμηση κόστους κατά 50-100 εκατομμύρια δολάρια, λέγοντας στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του ότι το κόστος για τον νέο χώρο ήταν «περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια» -- περισσότερο από τις εκτιμήσεις των 200-250 εκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δοθεί προηγουμένως.

Η διώροφη κατασκευή των σαλονιών και των γραφείων, συμπεριλαμβανομένου του χώρου εργασίας για τις πρώτες κυρίες και το προσωπικό τους, έχει μετατραπεί σε ερείπια.