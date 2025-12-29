Κίνηση Τώρα: Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό μετά από τροχαίο - Καθυστερήσεις και στον Κηφισό

Αυξημένη κίνηση παρατηρείται το μεσημέρι της Δευτέρας 29/12 στους πιο κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στο ύψος του κόμβου Δημοκρατίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα με αποτέλεσμα να έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5΄-10΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Δημοκρατίας.

Απομάκρυνση των εμπλεκομένων οχημάτων.

Την ίδια ώρα στο κόκκινο βρίσκεται η άνοδος και η κάθοδος του Κηφισού, όπου οι οδηγοί κινούνται με δυσκολία. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Αθηνών. Στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε βασικούς οδικούς άξονες, όπως στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.