ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν: Το «μπαλάκι» στην πλευρά της Ρωσίας για ειρήνη

«Οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος» για τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνοψίζοντας όσα συζητήθηκαν ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και της Ουκρανίας στη Φλόριντα, οι οποίες θα συνεχίσουν τις συνομιλίες τους σήμερα.

«Τα δυο μέρη συμφώνησαν πως οποιαδήποτε αληθινή πρόοδος για τη σύναψη συμφωνίας θα εξαρτηθεί από τη βούληση της Ρωσίας να δεσμευτεί σοβαρά σε διαρκή ειρήνη, ιδίως με μέτρα αποκλιμάκωσης και τον τερματισμό των σκοτωμών», αναφέρει ανακοίνωση που δόθηκε μετά το πέρας της δεύτερης ημέρας συναντήσεων στις ΗΠΑ, στις οποίες έλαβαν μέρος ο ειδικός απεσταλμένος της αμερικανικής προεδρίας Στιβ Γουίτκοφ και ο επικεφαλής ουκρανός διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

Οι δυο πλευρές συζήτησαν «το πλαίσιο διευθετήσεων ασφαλείας» και «τις απαραίτητες αποτρεπτικές δυνατότητες» ώστε να υπάρξει «διαρκής ειρήνη», σημείωσε η αμερικανική διπλωματία.

