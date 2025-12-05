Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Η «πέτρα του σκανδάλου»
Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν πίσω από κλειστές πόρτες σοβαρές ανησυχίες ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να παρακάμψει Κίεβο και Βρυξέλλες, ενώ ο Μακρόν και ο Μερτς προειδοποιούν για «παιχνίδια» των διαπραγματευτών του Τραμπ
Το σενάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν ρωσικές απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κυριάρχησε σε εμπιστευτική τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τα πρακτικά της σύσκεψης που δημοσίευσε το Spiegel, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησαν ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να κινηθεί μονομερώς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την Ουκρανία όσο και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.
«Υπάρχει το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα των εδαφών», φέρεται να είπε ο Μακρόν, επισημαίνοντας ότι για τον Ζελένσκι η απειλή είναι «μεγάλη». Οι ρωσικές αξιώσεις για πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς παραμένουν το πιο αμφιλεγόμενο σημείο των διαπραγματεύσεων.
Ο Μερτς, πιο αιχμηρός, ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός» τις επόμενες ημέρες. «Παίζουν παιχνίδια, τόσο με εσάς όσο και με εμάς», φέρεται να είπε, αναφερόμενος στους δύο απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ: τον επιχειρηματία Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.
Η βαθιά δυσπιστία των Ευρωπαίων προς τους απεσταλμένους του Τραμπ
Η απομαγνητοφώνηση δείχνει ότι η καχυποψία δεν περιορίζεται στους Μακρόν και Μερτς. Ακόμη και ο φιλικός προς την Ουάσιγκτον πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, μίλησε ανοιχτά για τον κίνδυνο: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε: «Πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης η Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τουσκ, η Μέτε Φρεντέρικσεν, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.
Το κλίμα, όπως προκύπτει από τις περιγραφές, ήταν βαρύ: Φόβος ότι το δίδυμο Γουίτκοφ – Κούσνερ λειτουργεί περισσότερο με βάση τα μηνύματα που λαμβάνει από τη Μόσχα, παρά με τις θέσεις Κιέβου και Ευρώπης.
Οι συνομιλίες στη Φλόριντα
Η ανησυχία κορυφώθηκε μετά τις επαφές του Ουκρανού συμβούλου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμιέροφ στη Φλόριντα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τους δύο απεσταλμένους. Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε συγκρατημένος: «Απομένει πολλή δουλειά για τον τερματισμό του πολέμου». Ο Ζελένσκι, πιο αισιόδοξος δημοσίως, μίλησε για «εποικοδομητική δυναμική», δείχνοντας ωστόσο την ευαισθησία των εδαφικών ζητημάτων.
Η Ρωσία ζητά την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς, περιλαμβανομένων και των περιοχών που ελέγχει σήμερα η Ουκρανία. Το Κίεβο παραμένει αμετακίνητο.
Την ίδια ώρα, Παρίσι και Βερολίνο αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν τις ακριβείς διατυπώσεις που αποδίδονται σε Μακρόν και Μερτς, επικαλούμενοι εμπιστευτικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος μάλιστα, μπροστά στις κάμερες, εμφανίστηκε πολύ πιο θετικός: «Η αμερικανική διαμεσολάβηση είναι κάτι πολύ καλό, θα ασκήσει πίεση στη Ρωσία».
Η ευρωπαϊκή γραμμή: «Καμία απόφαση χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη»
Ο Μερτς επανέλαβε δημόσια τη σταθερή ευρωπαϊκή θέση: «Καμία απόφαση για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, κανένας ειρηνευτικός εξαναγκασμός πάνω από τα κεφάλια της Ουκρανίας, καμία αποδυνάμωση ή διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ».
Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η διαπραγμάτευση μεταφέρεται στη Μόσχα
Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ταξίδεψαν στη Μόσχα και συναντήθηκαν για πέντε ώρες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον σύμβουλό του Γιούρι Ουσάκοφ. Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να συμφώνησε σε ορισμένα σημεία και να απέρριψε «κατηγορηματικά» άλλα. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση χαρακτηρίστηκε «χρήσιμη».
Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να οργανώσουν συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στις Βρυξέλλες, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ο Γουίτκοφ επέστρεψε απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφαλείας συναντήθηκαν τελικά μόνο με τον Ουμέροφ, προετοιμάζοντας την επόμενη φάση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, νέα συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι - και πάλι χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.
Η ανησυχία πως η Ουάσιγκτον μπορεί να επιδιώξει μια «γρήγορη λύση» με όρους που πλησιάζουν στις απαιτήσεις της Μόσχας, αφήνοντας εκτός Ευρώπη και Κίεβο, αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έντασης αυτή τη στιγμή.