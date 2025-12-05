Der Spiegel: Φόβοι Ευρωπαίων για «αμερικανική προδοσία» της Ουκρανίας - Η «πέτρα του σκανδάλου»

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, τρίτος από δεξιά, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, τέταρτος από δεξιά, και ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και ειδικός εκπρόσωπος του Προέδρου για τις Επενδύσεις και την Οικονομική Συνεργασία με Ξένες Χώρες Κιρίλ Ντμίτριεφ, δεξιά, συμμετέχουν σε συνομιλίες με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, δεύτερος αριστερά, και τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τρίτος, στο Παλάτι της Γερουσίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα, Ρωσία, την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2025.

Το σενάριο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν ρωσικές απαιτήσεις για εδαφικές παραχωρήσεις χωρίς δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία κυριάρχησε σε εμπιστευτική τηλεδιάσκεψη Ευρωπαίων ηγετών με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με τα πρακτικά της σύσκεψης που δημοσίευσε το Spiegel, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησαν ότι ο Λευκός Οίκος ενδέχεται να κινηθεί μονομερώς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο την Ουκρανία όσο και την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

«Υπάρχει το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να προδώσουν την Ουκρανία στο θέμα των εδαφών», φέρεται να είπε ο Μακρόν, επισημαίνοντας ότι για τον Ζελένσκι η απειλή είναι «μεγάλη». Οι ρωσικές αξιώσεις για πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς παραμένουν το πιο αμφιλεγόμενο σημείο των διαπραγματεύσεων.

Ο Μερτς, πιο αιχμηρός, ζήτησε από τον Ουκρανό πρόεδρο να είναι «εξαιρετικά προσεκτικός» τις επόμενες ημέρες. «Παίζουν παιχνίδια, τόσο με εσάς όσο και με εμάς», φέρεται να είπε, αναφερόμενος στους δύο απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ: τον επιχειρηματία Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Steve Witkoff, δεξιά, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Yuri Ushakov, αριστερά, ο διευθύνων σύμβουλος του Russian Direct Investment Fund Kirill Dmitriev, δεύτερος δεξιά, και ο Jared Kushner, γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump, φτάνουν για συναντήσεις στη Μόσχα, στις 2 Δεκεμβρίου 2025. Pool Sputnik Kremlin

Η βαθιά δυσπιστία των Ευρωπαίων προς τους απεσταλμένους του Τραμπ

Η απομαγνητοφώνηση δείχνει ότι η καχυποψία δεν περιορίζεται στους Μακρόν και Μερτς. Ακόμη και ο φιλικός προς την Ουάσιγκτον πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, μίλησε ανοιχτά για τον κίνδυνο: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε: «Πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ».

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης η Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τουσκ, η Μέτε Φρεντέρικσεν, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Το κλίμα, όπως προκύπτει από τις περιγραφές, ήταν βαρύ: Φόβος ότι το δίδυμο Γουίτκοφ – Κούσνερ λειτουργεί περισσότερο με βάση τα μηνύματα που λαμβάνει από τη Μόσχα, παρά με τις θέσεις Κιέβου και Ευρώπης.

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς παρευρίσκονται σε ολομέλεια κατά την πρώτη ημέρα της Συνόδου Κορυφής της G20 στο Nasrec Expo Centre, στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025. Pool Reuters

Οι συνομιλίες στη Φλόριντα

Η ανησυχία κορυφώθηκε μετά τις επαφές του Ουκρανού συμβούλου ασφαλείας Ρουστέμ Ουμιέροφ στη Φλόριντα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τους δύο απεσταλμένους. Ο Ρούμπιο εμφανίστηκε συγκρατημένος: «Απομένει πολλή δουλειά για τον τερματισμό του πολέμου». Ο Ζελένσκι, πιο αισιόδοξος δημοσίως, μίλησε για «εποικοδομητική δυναμική», δείχνοντας ωστόσο την ευαισθησία των εδαφικών ζητημάτων.

Η Ρωσία ζητά την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς, περιλαμβανομένων και των περιοχών που ελέγχει σήμερα η Ουκρανία. Το Κίεβο παραμένει αμετακίνητο.

Την ίδια ώρα, Παρίσι και Βερολίνο αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν τις ακριβείς διατυπώσεις που αποδίδονται σε Μακρόν και Μερτς, επικαλούμενοι εμπιστευτικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος μάλιστα, μπροστά στις κάμερες, εμφανίστηκε πολύ πιο θετικός: «Η αμερικανική διαμεσολάβηση είναι κάτι πολύ καλό, θα ασκήσει πίεση στη Ρωσία».

Η ευρωπαϊκή γραμμή: «Καμία απόφαση χωρίς την Ουκρανία και την Ευρώπη»

Ο Μερτς επανέλαβε δημόσια τη σταθερή ευρωπαϊκή θέση: «Καμία απόφαση για την Ουκρανία και την Ευρώπη χωρίς τους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους, κανένας ειρηνευτικός εξαναγκασμός πάνω από τα κεφάλια της Ουκρανίας, καμία αποδυνάμωση ή διάσπαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι επιμένουν ότι η αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αποκλειστικά υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η διαπραγμάτευση μεταφέρεται στη Μόσχα

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ταξίδεψαν στη Μόσχα και συναντήθηκαν για πέντε ώρες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον σύμβουλό του Γιούρι Ουσάκοφ. Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να συμφώνησε σε ορισμένα σημεία και να απέρριψε «κατηγορηματικά» άλλα. Παρ’ όλα αυτά, η συζήτηση χαρακτηρίστηκε «χρήσιμη».

Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να οργανώσουν συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους στις Βρυξέλλες, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Ο Γουίτκοφ επέστρεψε απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ευρωπαίοι σύμβουλοι ασφαλείας συναντήθηκαν τελικά μόνο με τον Ουμέροφ, προετοιμάζοντας την επόμενη φάση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, νέα συνάντηση Ουκρανών και Αμερικανών θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι - και πάλι χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή.

Η ανησυχία πως η Ουάσιγκτον μπορεί να επιδιώξει μια «γρήγορη λύση» με όρους που πλησιάζουν στις απαιτήσεις της Μόσχας, αφήνοντας εκτός Ευρώπη και Κίεβο, αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή έντασης αυτή τη στιγμή.

