Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ουμέροφ
Ο απεσταλμένος της προεδρίας των ΗΠΑ θα δει εντός της ημέρας τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ουμέροφ, στον απόηχο της κρίσιμης συνάντησης με τον Πούτιν
Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και σύμβουλος του ρεπουμπλικάνου μεγιστάνα, θα συναντηθούν σε λίγες ώρες με τον Ουκρανό διαπραγματευτή Ρουστέμ Ουμέροφ στη Φλόριντα, μετά τη συνάντησή τους την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε την Τετάρτη Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Η συνάντηση, που θα γίνει στο Μαϊάμι, ακολουθεί τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου πως ο Ρώσος ομόλογός του θέλει να «βάλει τέλος στον πόλεμο» στην Ουκρανία.
