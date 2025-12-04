Τραμπ: «Ο Πούτιν θα ήθελε να τερματίσει τον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο, στο περιθώριο ανακοίνωσης για τα πρότυπα κατανάλωσης καυσίμων στις ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι η συνάντηση των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα ήταν «αρκετά καλή», χωρίς όμως να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως είπε, με την Ουκρανία «υπάρχει μια συμφωνία που λειτουργεί καλά» και το Κίεβο εμφανίζεται ικανοποιημένο.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι μίλησε για τη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και ότι, σύμφωνα με την ενημέρωσή του, ο Πούτιν «θα ήθελε να τελειώσει ο πόλεμος» και να επιστρέψει σε μια πιο «φυσιολογική» ζωή, προτού διευκρινίσει ότι αυτή ήταν η «εντύπωση» που αποκόμισαν οι Γουίτκοφ και Κούσνερ στη συνάντηση με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα προκύψει από αυτήν τη συνάντηση, γιατί χρειάζονται δύο στο τανγκό», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, αναφερόμενος προφανώς στην ουκρανική πλευρά.