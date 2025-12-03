Στιβ Γουίτκοφ: Μίλησε με την ουκρανική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, είχε επαφές με την ουκρανική αντιπροσωπεία μετά τις συνομιλίες που είχε την Τρίτη στη Μόσχα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

«Υπήρξε μια επαφή μεταξύ του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας και του κ. Γουίτκοφ» είπε ο Σιμπίχα μιλώντας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Οι εκπρόσωποι της αμερικανικής αντιπροσωπείας ανέφεραν ότι, κατά την άποψή τους, οι συνομιλίες στη Μόσχα είχαν θετικό αποτέλεσμα (…) και προσκάλεσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία να συνεχίσουμε τις συνομιλίες μας στην Αμερική στο εγγύς μέλλον», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης