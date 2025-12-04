Η στιγμή που Ουκρανός δημοσιογράφος «τα βάζει» με την «μυστική κόρη» του Πούτιν

Την «μυστική κόρη» του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ, συνάντησε ένας Ουκρανός δημοσιογράφος στους δρόμους του Παρισιού, ο οποίος αγανακτισμένος της είπε ότι «ο πατέρας σου σκότωσε τον αδελφό μου».

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε από το ουκρανικό μέσο TCH, ακούγεται να λέει ο Ουκρανός δημοσιογράφος στην Κριβονόγκιχ: «Πώς μπορείς να ζεις στην Ευρώπη; Σε αυτή την μισητή, καταραμένη Ευρώπη, αυτή την «Γκέι-ροπ» ή όπως την λέτε»

Αρνούμενη να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου, η 22χρονη Κριβονόγκιχ του απαντάει λιτά ότι δεν έχει άδεια να τραβάει βίντεο.

“Your father killed my brother.”



A Ukrainian journalist encountered Putin’s illegitimate daughter, Yelizaveta Krivonogikh, in Paris.



She declined to comment. pic.twitter.com/J9dqGifwrk — NEXTA (@nexta_tv) December 3, 2025

Ο δημοσιογράφος την πίεσε να «πει τουλάχιστον κάτι» και την ρώτησε εάν υποστηρίζει τις πολιτικές του Πούτιν, με την 22χρονη να απάντησε: «Τι σχέση έχω εγώ;».

«Είναι ο πατέρας σου. Το λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να τον πάρεις τηλέφωνο και να του πεις σταμάτα να βομβαρδίζεις το Κίεβο. Θα μπορούσες να έρθεις στο Κίεβο και να λειτουργήσεις σαν ανθρώπινη ασπίδα, καλύτερη από τους Patriot. Πήγαινε τώρα στο Ποκροφόσκ, για παράδειγμα, και ίσως όλη αυτή η ιστορία τελειώσει» ακούγεται να λέει ο δημοσιογράφος από την Ουκρανία.

Putin’s daughter was asked if she’s ready to come to Kyiv “as air defense”



TSN journalists in Paris asked Liza Krivonogikh whether she would come to Kyiv “as air defense,” hinting at the hundreds of missiles Russia keeps firing at Ukraine.



Krivonogikh replied that she “can’t… https://t.co/I1NrkCEiL0 pic.twitter.com/IqW13MuM65 — NEXTA (@nexta_tv) December 4, 2025

«Με φαντάζεσαι εμένα να πηγαίνω τώρα;» ρώτησε η 22χρονη Ελιζαβέτα και ο δημοσιογράφος της απάντησε αμέσως: «Μπορώ να το φανταστώ τέλεια. Δεν βλέπω κάποιο εμπόδιο, θα σου αγοράσω εισιτήριο με δικά μου χρήματα».

«Δυστυχώς δεν μπορώ να βοηθήσω. Συγγνώμη πολύ» απάντησε η 22χρονη και αποχώρησε από το πλάνο.

Ποια είναι η 22χρονη Ελιζαβέτα Κριβονόγκιχ

Η 22χρονη γεννήθηκε το 2003 μετά από σχέση που φέρεται να είχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν με την τότε οικονόμο του, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ.



Η αποκάλυψη έγινε για πρώτη φορά το 2020, μετά από έρευνα του ρωσικού μέσου Proekt, το οποίο ισχυρίστηκε ότι η 22χρονη είχε μια «τρομακτική ομοιότητα» με τον Ρώσο ηγέτη. Ο Πούτιν δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησής της 22χρονης, αν και φέρει το μεσαίο όνομα «Βλαντιμίροβα», το οποίο μεταφράζεται ως «κόρη του Βλαντιμίρ».