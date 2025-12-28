Κρήτη: Διασώθηκαν 108 μετανάστες νότια της Γαύδου - Στους 830 αυτοί που διαμένουν στην Αγιά

Φωτ. Αρχείου - Μετανάστες και πρόσφυγες περιμένουν βοήθεια σε ένα υπερπλήρες ξύλινο σκάφος στη Μεσόγειο Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, στις 12 Φεβρουαρίου 2021.

Άλλη μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών σημειώθηκε νότια της Γαύδου. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 108 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 41 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας και στη συνέχεια στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου πλέον βρίσκονται περίπου 830 άτομα.

Χθες, Σάββατο (27/12), είχαν εντοπιστεί 131 μετανάστες που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 14 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Γαύδου.