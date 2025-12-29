Ισπανία: Εντοπίστηκαν δύο σοροί έπειτα από τις σφοδρές πλημμύρες - Βίντεο

Τις σορούς δύο ανδρών που είχαν εξαφανιστεί έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πλημμύρες στο νότιο τμήμα της Ισπανίας εντόπισαν διασώστες τη Δευτέρα (29/12), ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τρεις.

Η ισπανική Χωροφυλακή διευκρίνισε ότι ένα από τα πτώματα βρέθηκε περίπου τρία χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε παρασυρθεί την Κυριακή από ένα ποτάμι που είχε πλημμυρίσει κοντά στη Γρανάδα. Σύμφωνα με την ισπανική τηλεόραση, πρόκειται για έναν 20χρονο ο οποίος παρασύρθηκε ενώ προσπαθούσε να διασχίσει το ποτάμι με τη μοτοσικλέτα του.

Flooding in Marbella, Costa del Sol in Spain tonight...???pic.twitter.com/kbcHOFqmPv

— Volcaholic ? (@volcaholic1) December 27, 2025



«Μαύρα Χριστούγεννα»

Το πτώμα ενός άλλου άνδρα, που βρισκόταν σε ένα φορτηγάκι που παρασύρθηκε από τα νερά, βρέθηκε στην επαρχία της Μάλαγα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Αλχαούριν ελ Γκράντε, Αντόνιο Μπερμούδεζ. Το πτώμα του άλλου επιβάτη του οχήματος είχε ήδη βρεθεί την Κυριακή από την αστυνομία. Οι δύο άνδρες, ηλικίας λίγο πάνω από 50 ετών, ήταν «παλιοί φίλοι», δήλωσε ο δήμαρχος στους δημοσιογράφους, κάνοντας λόγο για «μαύρα Χριστούγεννα» για την κοινότητά του. Η πόλη κήρυξε την Τρίτη (30/12) επίσημη ημέρα πένθους και ακύρωσε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις «επειδή κανείς στο Αλχαούριν ελ Γκράντε δεν έχει διάθεση να γιορτάσει τίποτα αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Cártama, Malaga in Spain tonight. A car being swept away in the floodwater...?pic.twitter.com/RnxNnQR9sA

— Volcaholic ? (@volcaholic1) December 27, 2025



Έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή της Μάλαγα για δώδεκα ώρες την Κυριακή.

Significant flooding this afternoon in Barxeta, La Costera comarca, Valencia Province, eastern Spain. pic.twitter.com/p7hN612OlB

— International Leaks (@Internl_Leaks) December 28, 2025



Η Ισπανία έχει βρεθεί στο επίκεντρο ακραίων καιρικών φαινομένων τα τελευταία χρόνια, με όλο και πιο μακρές περιόδους καύσωνα και όλο και πιο συχνές περιόδους δυνατών βροχοπτώσεων, ενώ τον Οκτώβριο του 2024 φονικές πλημμύρες σκότωσαν περισσότερα από 230 άτομα, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας.

Διαβάστε επίσης