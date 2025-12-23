Ισπανία: Καταληψίες σαλέ δολοφόνησαν δύο Γερμανούς μετά από καβγά

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ισπανία, όταν κατά τη διάρκεια ενός καυγά που πήρε διαστάσεις δύο Γερμανοί πολίτες δολοφονήθηκαν από δύο άνδρες που είχαν καταλάβει ένα σαλέ στο Έλτσε, όπως μεταδίδουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Οι δύο ύποπτοι συνελήφθησαν.

«Αναφορικά με τη διπλή ανθρωποκτονία που διαπράχθηκε χθες (Δευτέρα), 22 Δεκεμβρίου, γύρω στις 18.00, σε μια αγροτική περιοχή κοντά στο Έλτσε, η Χωροφυλακή του Αλικάντε επιβεβαιώνει ότι συνελήφθησαν σήμερα δύο ύποπτοι» ανακοίνωσαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα El Pais, τα θύματα είναι τρία -το ένα δεν έχει ταυτοποιηθεί- από την Γερμανία και οι δράστες Πολωνοί, που έχουν απασχολήσει τις ισπανικές Αρχές και για άλλα αδικήματα στο παρελθόν. Επικαλούμενοι το «απόρρητο» της έρευνας, η Χωροφυλακή δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη του τρίτου θύματος που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, «έχει τραυματιστεί σοβαρά» και νοσηλεύεται.

Με βάση τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, τα τρία θύματα προσπάθησαν να διώξουν τους δύο υπόπτους από ένα σαλέ που είχαν καταλάβει και ακολούθησε καυγάς μεταξύ τους. Οι δράστες στη συνέχεια ταμπουρώθηκαν στο σπίτι και η αστυνομία διαπραγματεύτηκε μαζί τους, με τη βοήθεια διερμηνέα, πείθοντάς τους να παραδοθούν.