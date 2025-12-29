Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ καλεί σε Αγρυπνία για την υποδοχή του 2026

Σε Ιερά Αγρυπνία για την υποδοχή του νέου Έτους 2026 καλεί τους πιστούς ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε όλους για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Με κεντρικό μήνυμα «Κανένας μόνος του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς», ο Μητροπολίτης τονίζει τη σημασία της ενότητας, της προσευχής και της εκκλησιαστικής σύναξης, ώστε η αλλαγή του χρόνου να βρει τους ανθρώπους μαζί και όχι απομονωμένους.

Όπως επισημαίνεται, η Εκκλησία καλεί τους πιστούς να αποχαιρετήσουν τον παλαιό χρόνο με ευχαριστία και να υποδεχθούν τον νέο μέσα σε πνεύμα ειρήνης, ελπίδας και αγάπης, μακριά από τη μοναξιά και τον θόρυβο.

Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεσθεί την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, από τις 9:00 το βράδυ έως τις 12:30 μετά τα μεσάνυχτα, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας.

Η Μητρόπολη καλεί μικρούς και μεγάλους, οικογένειες και μοναχικά πρόσωπα, να συμμετάσχουν και να υποδεχθούν όλοι μαζί το νέο έτος με πίστη και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

