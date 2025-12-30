Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Δεν επιλέξαμε τη νόμιμη βία

Εξηγήσεις από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη για τις κινήσεις της Αστυνομίας 

Προειδοποίηση Χρυσοχοΐδη στους αγρότες: Δεν επιλέξαμε τη νόμιμη βία

Ο υπουργός προστασίας του πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Ο υπουργός Προστασίας του πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Αντέκρουσε τους ισχυρισμούς ότι η Τροχαία κλείνει τους δρόμους και κάλεσε τους αγρότες να σταθούν στο ύψος των ευθυνών τους. Μάλιστα υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δεν άσκησε από το σύνταγμα τα μέτρα που δικαιούται ή οφείλει να εφαρμόσει, τη νόμιμη βία δηλαδή γιατί επέλεξε το διάλογο περιμένοντας ότι κάποια στιγμή αυτοί οι οποίοι τα έχουν διατυπώσει θα έρθουν προκειμένου να συζητήσουν».

Συγκεκριμένα ο υπουργός τόνισε:

Οι ισχυρισμοί ότι η Τροχαία κλείνει τους δρόμους δεν αντέχει στην λογική. Η Τροχαία είναι η μόνη αρμόδια, υπεύθυνη, με ευθύνη να κάνει τη δουλειά της και εγώ την εμπιστεύομαι απόλυτα γιατί πρώτο θέμα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων όλα τα άλλα δεν αντέχουν σε καμία λογική, για να μην πω ότι είναι παράλογα. Η Τροχαία είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αυτοί οι έμπειροι άνθρωποι παίρνουν μέτρα όλα τα άλλα δεν έχουν θέση στη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν έχει γίνει το παραμικρό ατύχημα γιατί θα μπορούσε να συμβεί όταν δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα κυκλοφορούν σε τόσο επικίνδυνους δρόμους, παράδρομους, με παρακάμψεις ή επαρχιακούς δρόμους.

Καλώ τους υπευθύνους των αγροτικών μπλόκων να αισθανθούν τις ευθύνες τους και να μην κάνουν ακραίες αντικοινωνικές συμπεριφορές όπως έγινε προχθές στο Κάστρο γιατί είναι μια ακραία αντικοινωνική συμπεριφορά όταν ταλαιπωρείς και βασανίζεις χιλιάδες ανθρώπους και βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του επισήμανε:

Η Τροχαία όπου υπάρχει ανοιχτός δρόμος κάνει σήμανση για να περνάνε μέρα από τα τρακτέρ τα αυτοκίνητα, όπου δεν υπάρχουν ανοιχτοί δρόμοι στέλνει την κυκλοφορία σε παρακάμψεις ή σε παραδρόμους ή ενδεχομένως σε έναν επαρχιακό δρόμο όπου είναι ασφαλέστερο.

Ερωτηθείς αν έχουν τον τελευταίο λόγο οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις εθνικές οδούς ήταν ξεκάθαρος:
Για όνομα του Θεού, δεν έχουν θέση στη συζήτησή μας αυτά τα πράγματα! Η Τροχαία έχει το λόγο και η εταιρεία που είναι ο διαχειριστής του δρόμου έχει την ευθύνη να ακολουθεί κι αυτή τις εντολές της Τροχαίας.

Χρυσοχοΐδης: Δεν επιλέξαμε τη νόμιμη βία

Επιπλέον ο υπουργός προστασίας του Πολίτη τόνισε: Το αγροτικό ζήτημα είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό θέμα, έτσι το διαχειρίζεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δεν άσκησε από το σύνταγμα τα μέτρα που δικαιούται ή οφείλει να εφαρμόσει, τη νόμιμη βία δηλαδή γιατί επέλεξε το διάλογο περιμένοντας ότι κάποια στιγμή αυτοί οι οποίοι τα έχουν διατυπώσει θα έρθουν προκειμένου να συζητήσουν. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αναμένει του αγρότες, έχει απαντήσει σε μια σειρά από θέματα, σε κάποια άλλα δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι οι αγρότες άρα εκκρεμεί μια συνάντηση και μια διαπραγμάτευση.

Στο ερώτημά σας απαντάει η μέχρι σήμερα στάση της κυβέρνησης καλώντας τους αγρότες και περιμένοντάς τους να προέλθουν να συζητήσουν όλα τα αιτήματα στα οποία έχει απαντήσεις η κυβέρνηση.
Ερωτηθείς αν υπάρχει ενδεχόμενο να δώσουν πρόστιμα στα τρακτέρ που είναι στους δρόμους

Αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι η μη άσκηση νόμιμης βίας, η μη χρήση οποιουδήποτε μέσου αστυνομικού και ο διάλογος τον οποίο έχει ανοιχτές πόρτες η κυβέρνηση τα υπόλοιπα δεν έχουν θέση στη σημερινή μας συζήτηση.
Σχετικά με τους ελέγχους για τα αλκοτέστ

Για τους ελέγχους για αλκοόλ

Σε άλλο σημείο, υποστηρίχθηκε σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, ότι η Αστυνομία με τη στάση της και την συμπεριφορά της μέσα από αυτή τη διαδικασία των ελέγχων διαμορφώνει μια νέα κοινωνική συνείδηση ευθύνης δηλαδή ότι δεν μπορούμε να οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, αυτό πρέπει να γίνει τρόπος ζωής.

Όπως είπε:

Το 2025 οι έλεγχοι έχουν ενταθεί πάρα πολύ διότι εμπλουτίσαμε τις υπηρεσίες με εκπαιδευμένο προσωπικό, νέους και νέες αστυφύλακες, είναι μια υποδειγματική υπηρεσία η οποία κάνει τη δουλειά της. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο γίνανε 17.000 αλκοτέστ στο Λεκανοπέδιο, ο βαθμός πλέον αυτών οι οποίοι βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ πάνω από το όριο είναι πολύ μικρός. Όλο και περισσότερο υπάρχει μια συμμόρφωση και νομίζω ότι αυτό είναι μια κουλτούρα που διαμορφώνεται μια στάση ευθύνης και φέτος έχουμε όχι μόνο λόγω του αλκοόλ αλλά και λόγω συνολικότερα των ελέγχων που γίνονται έχουμε 138 νεκρούς λιγότερους από πέρυσι. Αυτό είναι μια νίκη.

