Αγρότες: Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Πτολεμαΐδας

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας στα τρία μπλόκα που έχουν στήσει και είναι αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ειδικότερα, οι αγρότες στην περιοχή του Κόμβου του Φιλώτα συνεχίζουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, με αποτέλεσμα λίγο μετά τις 11:00 π.μ. να πραγματοποιήσουν συμβολική πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Πτολεμαΐδας, ενώ χθες (29/12) αποκλείσαν τον δρόμο για 2 ώρες στο μπλόκο που έχει στηθεί.

Παράλληλα, για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 17:00 μ.μ. θα διοργανωθεί γλέντι στο μπλόκο του Φιλώτα με τη συμμετοχή εργατικών και συνταξιουχικών σωματείων της περιοχής.

Να τονισθεί, ότι οι αγρότες της περιοχής συνεχίζουν καθημερινά τους αποκλεισμούς του τελωνείου για τα φορτηγά, ενώ ταυτόχρονα, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης Φλώρινας θα αποφασίσουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Οι αγροτικοί σύλλογοι επισημαίνουν ότι οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με στόχο την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν το αγροτικό εισόδημα, την προστασία της παραγωγής και τη διάθεση τροφίμων, ενώ οι δράσεις των επόμενων ημερών εντάσσονται στο πλαίσιο των αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τους συμμετέχοντες στο μπλόκο.

