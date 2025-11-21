Το πλήρες κείμενο του σχεδίου 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, στις 15 Αυγούστου 2025.

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα παραχωρούσε τεράστιες εκτάσεις γης στη Ρωσία και θα περιόριζε σημαντικά το μέγεθος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, αποκαλύπτει το προσχέδιο του πλάνου 28 σημείων.

Το αντίγραφο της πρότασης, που προέρχεται από διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας, περιήλθε στην κατοχή του Associated Press και φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό προς τη Ρωσία.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου μοιάζουν πολύ με τον κατάλογο απαιτήσεων που έχει επανειλημμένα διατυπώσει το Κρεμλίνο από τότε που ξεκίνησε την πλήρη εισβολή του στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Τα σημεία που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θεωρούνται ως απαράδεκτα για τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έχει απορρίψει τις προηγούμενες εκκλήσεις του κ. Τραμπ για εδαφικές παραχωρήσεις.

Η συμφωνία δεν υποχρεώνει τις ΗΠΑ ή τους ευρωπαίους συμμάχους να παρέμβουν εκ μέρους της Ουκρανίας, αν και αναφέρει ότι θα «καθορίσουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της ασφάλειας».

Κατεστραμμένη εκκλησία στην Κονσταντινίβκα, στο Ντονέτσκ, στις 15 Νοεμβρίου 2025. 24η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία της Ουκρανίας/Oleg Petrasiuk

Το σχέδιο 28 σημείων ορίζει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει ολόκληρη την Κριμαία, το Λουγκάνσκ και το Ντόνετσκ στη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να ελέγχει το ένα τρίτο του τελευταίου. Ο έλεγχος εδαφών στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια θα παραμείνει «παγωμένη» κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών του μετώπου.

Ο ουκρανικός στρατός, που αριθμεί σήμερα περίπου 880.000 στρατιώτες, θα μειωθεί σε 600.000.

Μέρος των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων (frozen assets) θα διατεθεί για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, ενώ οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν και η Μόσχα και η Ουάσιγκτον θα συνάψουν μια σειρά «μακροπρόθεσμων» οικονομικών συμφωνιών.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η Ουκρανία δεν θα επιτραπεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά θα είναι μπορεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφέρει επίσης ότι πρέπει να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία εντός 100 ημερών.

Το 28 σημεία του σχεδίου:

Η κυριαρχία της Ουκρανίας παραμένει αδιαπραγμάτευτη. Θα συναφθεί μια συνολική συμφωνία μη επιθετικότητας μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Όλες οι διαμάχες των τελευταίων 30 ετών θα θεωρηθούν ότι έχουν επιλυθεί. Αναμένεται ότι η Ρωσία δεν θα εισβάλει σε γειτονικές χώρες και το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί περαιτέρω. Θα διεξαχθεί διάλογος μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ, με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, για την επίλυση όλων των ζητημάτων ασφάλειας και τη δημιουργία συνθηκών για την αποκλιμάκωση της έντασης, προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αυξηθούν οι ευκαιρίες για συνεργασία και μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. Η Ουκρανία θα λάβει αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας. Ο αριθμός των μελών των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων θα περιοριστεί σε 600.000. Η Ουκρανία συμφωνεί να κατοχυρώσει στο σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ συμφωνεί να συμπεριλάβει στο καταστατικό του μια διάταξη ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει δεκτή στο μέλλον. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην σταθμεύσει στρατεύματα στην Ουκρανία. Ευρωπαϊκά μαχητικά αεροσκάφη θα σταθμεύουν στην Πολωνία. Οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ: - Οι ΗΠΑ θα λάβουν αποζημίωση για τις εγγυήσεις ασφαλείας. - Εάν η Ουκρανία εισβάλει στη Ρωσία, θα χάσει την εγγύηση ασφαλείας των ΗΠΑ. - Εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία, εκτός από μια αποφασιστική συντονισμένη στρατιωτική αντίδραση, θα επανέλθουν όλες οι παγκόσμιες κυρώσεις, θα ανακληθεί η αναγνώριση του νέου εδάφους και όλα τα άλλα οφέλη της συμφωνίας αυτής. - Εάν η Ουκρανία εκτοξεύσει πύραυλο κατά της Μόσχας ή της Αγίας Πετρούπολης χωρίς λόγο, η εγγύηση ασφάλειας θα θεωρηθεί άκυρη. Η Ουκρανία είναι χώρα-υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ και θα λάβει βραχυπρόθεσμη προτιμησιακή πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, μέχρι να ενταχθεί πλήρως. Ένα ισχυρό παγκόσμιο οικονομικό πακέτο μέτρων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: - Τη δημιουργία ενός Ταμείου Ανάπτυξης της Ουκρανίας για επενδύσεις σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως η τεχνολογία, τα κέντρα δεδομένων και η τεχνητή νοημοσύνη. - Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεργαστούν με την Ουκρανία για την από κοινού ανοικοδόμηση, ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και λειτουργία της υποδομής φυσικού αερίου της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης. - Κοινές προσπάθειες για την αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από τον πόλεμο, με στόχο την αποκατάσταση, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των πόλεων και των κατοικημένων περιοχών. - Ανάπτυξη υποδομών. - Εξόρυξη ορυκτών και φυσικών πόρων. - Η Παγκόσμια Τράπεζα θα αναπτύξει ένα ειδικό χρηματοδοτικό πακέτο για την επιτάχυνση αυτών των προσπαθειών. Η Ρωσία θα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία: - Η άρση των κυρώσεων θα συζητηθεί και θα συμφωνηθεί σταδιακά και κατά περίπτωση. - Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνάψουν μακροπρόθεσμη συμφωνία οικονομικής συνεργασίας για αμοιβαία ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των φυσικών πόρων, των υποδομών, της τεχνητής νοημοσύνης, των κέντρων δεδομένων, των έργων εξόρυξης σπάνιων γαιών στην Αρκτική και άλλων αμοιβαία επωφελών επιχειρηματικών ευκαιριών.



- Η Ρωσία θα προσκληθεί να επανενταχθεί στο G8. Τα δεσμευμένα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως εξής: - 100 δισ. δολάρια από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία (frozen assets) θα επενδυθούν σε πρωτοβουλίες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και την επένδυση στην Ουκρανία. - Οι ΗΠΑ θα λάβουν το 50 % των κερδών από αυτές τις επενδύσεις.



- Η Ευρώπη θα χορηγήσει 100 δισ. δολάρια για να αυξήσει το κεφάλαιο των επενδύσεων που διατίθενται για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Τα δεσμευμένα ευρωπαϊκά κεφάλαια θα αποδεσμευτούν. Το υπόλοιπο των δεσμευμένων ρωσικών κεφαλαίων (frozen assets) θα επενδυθεί σε ένα ξεχωριστό αμερικανο-ρωσικό επενδυτικό σχήμα που θα υλοποιήσει κοινά έργα σε συγκεκριμένους τομείς. Το ταμείο αυτό θα έχει ως στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και την αύξηση των κοινών συμφερόντων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό κίνητρο για να μην αναφλεχθεί η σύγκρουση. Θα συσταθεί μια κοινή αμερικανο-ρωσική ομάδα εργασίας για θέματα ασφάλειας, προκειμένου να προωθηθεί και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Η Ρωσία θα κατοχυρώσει νομικά την πολιτική της μη επιθετικότητας έναντι της Ευρώπης και της Ουκρανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία θα συμφωνήσουν να παρατείνουν την ισχύ των συνθηκών για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων και τον έλεγχό τους, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης START I. Η Ουκρανία συμφωνεί να είναι μη αναπτύξει πυρηνικά όπλα σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια θα τεθεί σε λειτουργία υπό την εποπτεία του ΔΟΑΕ και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα διανέμεται ισότιμα μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σε αναλογία 50:50. Και οι δύο χώρες αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία και στην κοινωνία με στόχο την προώθηση της κατανόησης και της ανεκτικότητας των διαφορετικών πολιτισμών και την εξάλειψη του ρατσισμού και των προκαταλήψεων: - Η Ουκρανία θα υιοθετήσει τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τη θρησκευτική ανεκτικότητα και την προστασία των γλωσσικών μειονοτήτων. - Και οι δύο χώρες θα συμφωνήσουν να καταργήσουν όλα τα μέτρα διάκρισης και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των ουκρανικών και ρωσικών μέσων ενημέρωσης και εκπαίδευσης. - Όλες οι ναζιστικές δραστηριότητες και η ιδεολογία τους πρέπει να απορριφθούν και να απαγορευτούν. Εδάφη: - Η Κριμαία, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ θα αναγνωριστούν ως de facto ρωσικά, μεταξύ άλλων και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. - Ο έλεγχος εδαφών στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια θα παραμείνει «ως έχει», πράγμα που θα σημαίνει de facto αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στα κατεχόμενα εδάφη πίσω από τη γραμμή του μετώπου. - Η Ρωσία θα παραιτηθεί από άλλα συμφωνημένα εδάφη που ελέγχει εκτός των πέντε περιοχών. - Οι ουκρανικές δυνάμεις θα αποσυρθούν από το τμήμα της περιφέρειας του Ντονέτσκ που ελέγχουν επί του παρόντος, και η ζώνη αποχώρησης θα θεωρείται ουδέτερη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ασφαλείας, διεθνώς αναγνωρισμένη ως έδαφος που ανήκει στη Ρωσία. Οι ρωσικές δυνάμεις δεν θα εισέλθουν στην αποστρατιωτικοποιημένη αυτή ζώνη. Αφού συμφωνήσουν σχετικά με τις μελλοντικές εδαφικές ρυθμίσεις, τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία αναλαμβάνουν να μην τροποποιήσουν τις ρυθμίσεις αυτές με τη χρήση βίας. Τυχόν εγγυήσεις ασφάλειας δεν θα ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης της δέσμευσης αυτής. Η Ρωσία δεν θα εμποδίσει την Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον ποταμό Δνείπερο [Dnipro] για εμπορικές δραστηριότητες και θα επιτευχθούν συμφωνίες για την ελεύθερη μεταφορά σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Θα συσταθεί ανθρωπιστική επιτροπή για την επίλυση εκκρεμών ζητημάτων: - Όλοι οι εναπομείναντες κρατούμενοι και σοροί θα ανταλλαγούν με βάση την αρχή «όλοι για όλους». - Όλοι οι κρατούμενοι πολίτες και όμηροι θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. - Θα εφαρμοστεί πρόγραμμα επανένωσης οικογενειών. - Θα ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση των θυμάτων της σύγκρουσης. Η Ουκρανία θα διεξαγάγει εκλογές σε 100 ημέρες. Όλα τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτή τη σύγκρουση θα λάβουν πλήρη αμνηστία για τις πράξεις τους κατά τη διάρκεια του πολέμου και θα συμφωνήσουν να μην προβάλουν καμία αξίωση ή να εξετάσουν οποιαδήποτε καταγγελία στο μέλλον. Η παρούσα συμφωνία θα είναι νομικά δεσμευτική. Η εφαρμογή της θα παρακολουθείται και θα εγγυάται το Συμβούλιο Ειρήνης, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Για τις παραβιάσεις θα επιβάλλονται κυρώσεις. Μόλις όλα τα μέρη συμφωνήσουν με το παρόν σχέδιο, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την υποχώρηση των δύο πλευρών στα συμφωνηθέντα σημεία για την έναρξη της εφαρμογής της συμφωνίας.

*Με πληροφορίες από Sky News, AP

