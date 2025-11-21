ΒΒC: Η ανυπομονησία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ανησυχεί το Κίεβο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν προσεκτικός ώστε να μην επικρίνει ή να απορρίψει το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας των ΗΠΑ - παρόλο που φαίνεται να αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό πολλές από τις απαιτήσεις της Μόσχας. O Λευκός Οίκος απέρριψε χθες τους ισχυρισμούς ότι η Ουκρανία δεν συμμετείχε στη σύνταξη του σχεδίου, το οποίο προέκυψε μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Στο νυχτερινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη και θα εμπλακεί σε διπλωματικές διαδικασίες και δεν θα προβεί σε απερίσκεπτες δηλώσεις. Είπε ότι η Ουκρανία είναι «έτοιμη για εποικοδομητική, ειλικρινή και αποτελεσματική εργασία».

Ωστόσο, υπάρχει βαθιά ανησυχία για ορισμένες από τις αναφερόμενες προτάσεις, όπως η παραίτηση από ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς, η μείωση του μεγέθους του ουκρανικού στρατού και ο αποκλεισμός της παρουσίας διεθνών στρατευμάτων στη χώρα - παραχωρήσεις τις οποίες η Ουκρανία έχει απορρίψει στο παρελθόν. Ο Ουκρανός βουλευτής Γιάροσλαβ Γιούρτσισιν δήλωσε στην Kyiv Independent ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί «γρήγορη ειρήνη εις βάρος της μίας πλευράς, την οποία θεωρεί ασθενέστερη».

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι AP

Τα πρόσφατα γεγονότα ενδέχεται να έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω τη θέση της Ουκρανίας. Ο ρωσικός στρατός έχει προελάσει περαιτέρω στα ανατολικά της χώρας. Οι επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας της Μόσχας στο δίκτυο της Ουκρανίας έχουν φέρει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμέτωπο με διακοπές ρεύματος. Οι ισχυρισμοί για σοβαρή διαφθορά στην κυβέρνηση της Ουκρανίας έχουν επίσης οδηγήσει σε εσωτερικές πολιτικές διαμάχες και έχουν αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο.

Όλα αυτά τα ζητήματα είναι αδύνατο να αγνοηθούν τόσο στην Ουάσινγκτον όσο και στη Μόσχα. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η ειρήνη θα απαιτήσει δύσκολες αποφάσεις και από τις δύο πλευρές. Ένα προσχέδιο που δημοσιεύθηκε στα μέσα ενημέρωσης περιλαμβάνει μια υπόσχεση για «αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας» για την Ουκρανία.

Πιστεύεται ότι υποδηλώνει ότι ορισμένα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ενώ το προσχέδιο αποκλείει την ένταξη της Ουκρανίας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ, διατηρεί ανοιχτή την πόρτα για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ίδια η Ευρώπη φαίνεται να είχε ελάχιστο λόγο στη σύνταξη αυτού του σχεδίου. Δεν γίνεται καμία αναφορά στις προσπάθειες με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία να παράσχουν μια διεθνή δύναμη διαβεβαίωσης στην Ουκρανία, σε περίπτωση που υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Το προσχέδιο αποκλείει ρητά την παρουσία ξένων στρατευμάτων.

Η Ευρώπη θέλει να ακουστεί η φωνή της. Η πίεση από τους Ευρωπαίους συμμάχους θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ζελένσκι να τροποποιήσει το προσχέδιο των προτάσεων. Αλλά μπορεί να μην υπάρχει πολύς χρόνος. Αμερικανοί αξιωματούχοι που παρουσίασαν το σχέδιο, το οποίο ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λέγεται ότι εργάζονται με βάση ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα - εβδομάδες, όχι μήνες. Αναμένεται να ταξιδέψουν σύντομα στη Μόσχα.

Οποιεσδήποτε ελπίδες να βρεθούν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ζελένσκι στο ίδιο δωμάτιο για διαπραγματεύσεις φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί. Ο Τραμπ, ο οποίος συχνά ισχυρίζεται ότι μπορεί να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, φαίνεται να έχει εξαντλήσει την υπομονή του. Θέλει απλώς οι δύο πλευρές να υπογράψουν μια συμφωνία.

