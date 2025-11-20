Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέλαβε την Πέμπτη (20/11) το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την αναβίωση της διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία .

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/11) θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του στο Άνκορατζ της Αλάσκας την 15η Αυγούστου 2025. AP/Jae C. Hong

Το σχέδιο ειρήνης Ουάσινγκτον-Μόσχας

Η ανακοίνωση του γραφείου του Ουκρανού προέδρου έρχεται μετά τα δημοσιεύματα για ένα «μυστικό» σχέδιο ειρήνης που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, να παραδώσει διάφορες κατηγορίες όπλων, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα της χώρας ως μέρος του προτεινόμενου σχεδίου.

Στη νέα πρόταση της Ουάσινγκτον προβλέπεται η απαγόρευση της παρουσίας ξένων στρατευμάτων στη χώρα, όρος που αποκλείει τη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ θα παρέχουν αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Επίσης, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσει επίσημο καθεστώς στη χώρα, μία μακροχρόνια απαίτηση του Κρεμλίνου.

Ο Ζελένσκι «συμφώνησε να εργαστεί πάνω στις διατάξεις του σχεδίου» μετά από μια συνάντηση σήμερα, σύμφωνα με τη δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πραγματική ειρήνη», συνεχίζει η δήλωση.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει τις προτάσεις του προέδρου Τραμπ από τις αρχές του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας», καταλήγει η δήλωση.

Πολίτες στο Κίεβο περπατούν στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια μπλακ άουτ, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας προκαλούν συχνά διακοπές στην ηλεκτροδότηση. AP/Evgeniy Maloletka

«Απολύτως παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση

Οι αξιωματούχοι στο Κίεβο πάντως δεν διατήρησαν ουδέτερη στάση ως προς τη νέα πρόταση της Ουάσινγκτον, η οποία απορρίφθηκε ως «απολύτως παράλογη» και απαράδεκτη, ενώ στην πόλη διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού.

Ανέφεραν ότι η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν «προκλητική» και είχε ως στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας. Αποκλείει τον Ντμίτριεφ ως «ανώνυμο πρόσωπο».

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μη ρεαλιστική. Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση προπαγάνδας «σοβιετικού τύπου» με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.

Διασώστες καθαρίζουν τα ερείπια μίας πολυκατοικίας που επλήγη από ρωσική επίθεση στο Τερνόπιλ της Ουκρανίας την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025. AP/Vlad Kravchuk

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έγγραφο ισοδυναμεί με την παράδοση της Ουκρανίας και το ουσιαστικό τέλος της κυριαρχίας της. Αυτό συμβαίνει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν το Κίεβο και ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις»

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε «απογοητευτεί» τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία «για την άρνησή τους να δεσμευτούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία» και ότι η ομάδα του εργαζόταν πάνω σε ένα «λεπτομερές και αποδεκτό» ειρηνευτικό σχέδιο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο BBC ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίκοφ «εργαζόταν αθόρυβα» πάνω σε ένα σχέδιο και ότι είχε λάβει πληροφορίες τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από τους Ρώσους «σχετικά με τους όρους που είναι αποδεκτοί από τους δύο πλευρές για τον τερματισμό του πολέμου».

«Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις, όχι μόνο η Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Λεπτομέρειες του σχεδίου 28 σημείων, οι οποίες μοιάζουν πολύ με τις απαιτήσεις που έθεσε η Μόσχα αμέσως μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της στη χώρα την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, έγιναν γνωστές περισσότερο από τρεις εβδομάδες μετά την τριήμερη συνάντηση του Γουίτκοφ και του Ρώσου ομολόγου του Κιρίλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξη του σχεδίου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί «επαφές» με τις ΗΠΑ, αλλά δεν είχαν γίνει «διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις».

«Απούσες» Ευρώπη και Ουκρανία

Η νέα πρόταση από την Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών και του Κιέβου, γεγονός που πυροδότησε φόβους πως αυτή θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, θα πρέπει να έχει την υποστήριξη των Ουκρανών και των ευρωπαίων συμμάχων τους, ενώ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι «οι Ουκρανοί δεν επιθυμούν καμία μορφή συνθηκολόγησης».

Συνομιλία Ρούμπιο με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, θα έχει επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους την Παρασκευή (21/11), στο επίκεντρο των οποίων θα βρεθεί η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές.

Οι συνομιλίες του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών που είναι υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια.

Η αμρικανική εφημερίδα σημειώνει ότι αρκετοί ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα τους δοθεί «η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για οποιαδήποτε σχέδια» για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης.

