Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου δήλωσε ότι ο Ζελένσκι θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον Ντόναλντ Τραμπ

Newsbomb

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukrainian Presidential Press Office
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέλαβε την Πέμπτη (20/11) το προσχέδιο της αμερικανικής πρότασης για την αναβίωση της διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία .

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε την Πέμπτη (20/11) θα συζητήσει τα «βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

τραμπ-πούτιν-αλάσκα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ρώσο ομόλογό του στο Άνκορατζ της Αλάσκας την 15η Αυγούστου 2025.

AP/Jae C. Hong

Το σχέδιο ειρήνης Ουάσινγκτον-Μόσχας

Η ανακοίνωση του γραφείου του Ουκρανού προέδρου έρχεται μετά τα δημοσιεύματα για ένα «μυστικό» σχέδιο ειρήνης που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία.

Σύμφωνα με τις αναφορές, η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις, να παραδώσει διάφορες κατηγορίες όπλων, να μειώσει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της και να αναγνωρίσει τα ρωσικά ως επίσημη γλώσσα της χώρας ως μέρος του προτεινόμενου σχεδίου.

Στη νέα πρόταση της Ουάσινγκτον προβλέπεται η απαγόρευση της παρουσίας ξένων στρατευμάτων στη χώρα, όρος που αποκλείει τη δημιουργία ειρηνευτικής δύναμης υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γαλλίας μετά τη σύναψη της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ θα παρέχουν αόριστες εγγυήσεις ασφάλειας.

Επίσης, η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία θα αποκτήσει επίσημο καθεστώς στη χώρα, μία μακροχρόνια απαίτηση του Κρεμλίνου.

Ο Ζελένσκι «συμφώνησε να εργαστεί πάνω στις διατάξεις του σχεδίου» μετά από μια συνάντηση σήμερα, σύμφωνα με τη δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

«Η Ουκρανία αγωνίζεται για την ειρήνη από τα πρώτα δευτερόλεπτα της ρωσικής εισβολής και υποστηρίζουμε όλες τις ουσιαστικές προτάσεις που μπορούν να φέρουν πραγματική ειρήνη», συνεχίζει η δήλωση.

«Η Ουκρανία υποστηρίζει τις προτάσεις του προέδρου Τραμπ από τις αρχές του έτους για τον τερματισμό της αιματοχυσίας», καταλήγει η δήλωση.

Russia Ukraine War

Πολίτες στο Κίεβο περπατούν στο σκοτάδι κατά τη διάρκεια μπλακ άουτ, την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025. Οι επιθέσεις της Ρωσίας στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας προκαλούν συχνά διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

AP/Evgeniy Maloletka

«Απολύτως παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση

Οι αξιωματούχοι στο Κίεβο πάντως δεν διατήρησαν ουδέτερη στάση ως προς τη νέα πρόταση της Ουάσινγκτον, η οποία απορρίφθηκε ως «απολύτως παράλογη» και απαράδεκτη, ενώ στην πόλη διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και μιας υψηλόβαθμης αντιπροσωπείας του αμερικανικού στρατού.

Ανέφεραν ότι η πρόταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συντάχθηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ήταν «προκλητική» και είχε ως στόχο να προκαλέσει διχασμό και να «αποπροσανατολίσει» τους συμμάχους της Ουκρανίας.

«Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Κρεμλίνο είναι έτοιμο για σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ο Πούτιν προσπαθεί να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τις αμερικανικές κυρώσεις», δήλωσε ο Ολεξάντρ Μερέζκο, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικής πολιτικής της Ουκρανίας. Αποκλείει τον Ντμίτριεφ ως «ανώνυμο πρόσωπο».

Ο πρώτος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Σεργκέι Κισλίτσα, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μη ρεαλιστική. Υποστήριξε ότι πρόκειται για μια κλασική επιχείρηση προπαγάνδας «σοβιετικού τύπου» με στόχο να επηρεάσει την κοινή γνώμη και να σπείρει τον πανικό.

Russia Ukraine War

Διασώστες καθαρίζουν τα ερείπια μίας πολυκατοικίας που επλήγη από ρωσική επίθεση στο Τερνόπιλ της Ουκρανίας την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025.

AP/Vlad Kravchuk

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το έγγραφο ισοδυναμεί με την παράδοση της Ουκρανίας και το ουσιαστικό τέλος της κυριαρχίας της. Αυτό συμβαίνει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την αποτυχημένη απόπειρα των ρωσικών στρατευμάτων να καταλάβουν το Κίεβο και ενώ οι προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση παραμένουν σε αδιέξοδο.

«Και οι δύο πλευρές πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις»

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε «απογοητευτεί» τόσο από τη Ρωσία όσο και από την Ουκρανία «για την άρνησή τους να δεσμευτούν σε μια ειρηνευτική συμφωνία» και ότι η ομάδα του εργαζόταν πάνω σε ένα «λεπτομερές και αποδεκτό» ειρηνευτικό σχέδιο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο BBC ότι ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίκοφ «εργαζόταν αθόρυβα» πάνω σε ένα σχέδιο και ότι είχε λάβει πληροφορίες τόσο από τους Ουκρανούς όσο και από τους Ρώσους «σχετικά με τους όρους που είναι αποδεκτοί από τους δύο πλευρές για τον τερματισμό του πολέμου».

«Και οι δύο πλευρές θα πρέπει να κάνουν παραχωρήσεις, όχι μόνο η Ουκρανία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Λεπτομέρειες του σχεδίου 28 σημείων, οι οποίες μοιάζουν πολύ με τις απαιτήσεις που έθεσε η Μόσχα αμέσως μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής της στη χώρα την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022, έγιναν γνωστές περισσότερο από τρεις εβδομάδες μετά την τριήμερη συνάντηση του Γουίτκοφ και του Ρώσου ομολόγου του Κιρίλ Ντμίτριεφ στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Η Μόσχα δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξη του σχεδίου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι είχαν πραγματοποιηθεί «επαφές» με τις ΗΠΑ, αλλά δεν είχαν γίνει «διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις».

«Απούσες» Ευρώπη και Ουκρανία

Η νέα πρόταση από την Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία έγινε χωρίς τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών χωρών και του Κιέβου, γεγονός που πυροδότησε φόβους πως αυτή θα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για τη Μόσχα.

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, προειδοποίησε ότι για να λειτουργήσει οποιοδήποτε σχέδιο, θα πρέπει να έχει την υποστήριξη των Ουκρανών και των ευρωπαίων συμμάχων τους, ενώ ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι «οι Ουκρανοί δεν επιθυμούν καμία μορφή συνθηκολόγησης».

Συνομιλία Ρούμπιο με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, θα έχει επαφές με Ευρωπαίους αξιωματούχους την Παρασκευή (21/11), στο επίκεντρο των οποίων θα βρεθεί η ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές.

Οι συνομιλίες του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ θα πραγματοποιηθούν με υψηλόβαθμους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών που είναι υπεύθυνοι για την εθνική ασφάλεια.

Η αμρικανική εφημερίδα σημειώνει ότι αρκετοί ανώτεροι Ευρωπαίοι διπλωμάτες εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα τους δοθεί «η ευκαιρία να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για οποιαδήποτε σχέδια» για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Σταθερή πρωτιά για ΝΔ - Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Τσίπρα και Σαμαρά

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Πυρκαγιά σε περίπτερο της διάσκεψης του ΟΗΕ για το περιβάλλον

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

20:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Θα ζητήσει αλλαγή από την UEFA για το Champions League – Ο Μπότης στη θέση του Πασχαλάκη

20:19LIFESTYLE

Γιάννης Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι του, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας - Το σχέδιο δύο σημείων της ΕΕ για την Ουκρανία: Αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία Αυστραλών αδερφών σέρφερ για τα λάστιχα του αυτοκινήτου - 20 χρόνια στην 23χρονη Μεξικανή που τα ζήτησε

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ρωσικό διυλιστήριο για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα - Το χτύπησαν Ουκρανοί

20:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ντουμπάι: Πλήγμα με Μπέικον που μένει εκτός από τον αγώνα της Euroleague

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσια Έρευνα για τον Covid-19 στην Βρετανία: «Tο lockdown θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν παρθεί νωρίτερα τα αναγκαία μέτρα»

19:59ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Διακοπή κυκλοφορία από την Αλκιβιάδου έως την Αχαρνών

19:49ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γιάννης Λάλας: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία στην Αράχωβα

19:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ - Άρης: Η Κ19 θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο «Σεραφείδειο» σε αγώνα της Super League Κ19

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο μεγαλύτερος σύγχρονος κρατήρας 900μ. στη Γη μόλις βρέθηκε - Ήταν κρυμμένος στην Κίνα

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου - «Παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

19:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πειραιάς: Διπλό «χτύπημα» σε διακινητές ναρκωτικών από το Λιμενικό

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Χειροπέδες στον μεγαλύτερο βαρόνο ναρκωτικών της χώρας πέρασε ο στρατός

19:11ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέος δικαστικός χάρτης: Σταθερή μείωση στο μισό του χρόνου έκδοσης αποφάσεων από τα Πρωτοδικεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:03ΕΛΛΑΔΑ

Βρισηίδα Ανδριώτου για τη συμμορία των καζίνο: «Είμαι η μόνη που διατηρώ επικοινωνία με τον υπαρχηγό»

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Μεγαλύτερο και από διπλάσιο το προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ - Πόσοι θα ψήφιζαν κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

20:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Σταθερά πρώτη η ΝΔ με 29,1% - Ακολουθούν ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση - Χαμηλά ο ΣΥΡΙΖΑ

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι έλαβε το σχέδιο των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου - «Παράλογη και απαράδεκτη» πρόταση λένε Ουκρανοί αξιωματούχοι

09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική αέρια μάζα φτάνει στην Ελλάδα - Πότε πέφτει αισθητά η θερμοκρασία

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Βίντεο ντοκουμέντο πριν από την καταδίωξη και τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 58χρονου

14:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέκος Φλαμπουράρης: Συγκίνηση και δάκρυα στην πολιτική κηδεία του - «Καλό σου ταξίδι, αγαπημένε μας, παππού Αλέκο», είπε ο Τσίπρας

20:00ΚΟΣΜΟΣ

Δημόσια Έρευνα για τον Covid-19 στην Βρετανία: «Tο lockdown θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν είχαν παρθεί νωρίτερα τα αναγκαία μέτρα»

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

20:19LIFESTYLE

Γιάννης Πλούταρχος: «Και να πέρασα από το σπίτι του, καλά έκανα», είπε η γυναίκα που είχε μηνύσει ο τραγουδιστής

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

16:09LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νόμιζα ότι είχα την καλύτερη παραγωγή, μέχρι που γνώρισα εσάς»

13:29ΚΑΙΡΟΣ

Ο χειμώνας που μπορεί να γράψει ιστορία - Προειδοποίηση για ακραίο ψύχος σε Ρωσία, Ευρώπη και Μεσόγειο

18:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Miss Universe: Η στιγμή που η Miss Τζαμάικα πέφτει από την πασαρέλα - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Θύμα του Έπσταϊν αποκαλύπτει: Είχε «εξαιρετικά παραμορφωμένο» πέος, έμοιαζε με λεμόνι

15:42ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Γαλλία: Ο Α/ΓΕΕΘΑ προειδοποιεί ότι οι πολίτες πρέπει να είναι έτοιμοι να «χάσουν τα παιδιά τους» σε πόλεμο με τη Ρωσία

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια δολοφονία Αυστραλών αδερφών σέρφερ για τα λάστιχα του αυτοκινήτου - 20 χρόνια στην 23χρονη Μεξικανή που τα ζήτησε

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Καταστροφές από την κακοκαιρία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων σε Ήπειρο, Καστοριά και Κέρκυρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ